تباين إغلاق مؤشرات الأسواق مع انحسار السيولة

حاتم فاروق (أبوظبي)

تباينت إغلاقات مؤشرات الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، بين الارتفاع والانخفاض، حيث ساهمت عمليات جني أرباح طالت الأسهم القيادية في تراجع مؤشر سوق دبي المالي، نتيجة ضغوط بيعية على سهمي «إعمار» و«جي إف إتش»، فيما تماسك مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بدعم من سهمي «اتصالات» و«دانة غاز». وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة أمس، نحو 433 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 276 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4152 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس، على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.07% ليغلق عند مستوى 4459 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 117 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون درهم، من خلال ابرام 1452 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفعت منها 9 أسهم، وتراجعت أسعار 14 سهماً، فيما ظلت أسعار 6 أسهم عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي مع نهاية جلسة تعاملات أمس، على تراجع بلغت نسبته 0.98% عند مستوى 3418 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون السوق على أكثر من 159 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 233 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2700 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 36 شركة مدرجة، ارتفعت منها 4 أسهم، وتراجعت أسعار 29 سهماً، فيما ظلت أسعار 3 أسهم عند الإغلاق السابق.

وقال إياد البريقي مدير عام شركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن جلسة تعاملات أمس، منيت بحجم سيولة متواضع جاءت دون التوقعات، ومازالت حالة القلق والحذر تسيطر على أجواء التداول بين المستثمرين، لاسيما وأنها تزامنت مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، فضلاً عن التراجعات التي شهدتها معظم الأسواق المالية العالمية.