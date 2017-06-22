قازان (أ ف ب)

تشهد الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس القارات المقامة في روسيا نهائياً مبكراً اليوم، بين ألمانيا وتشيلي، في حين يلتقي كل من الكاميرون وأستراليا من أجل التعويض.

على ملعب قازان أرينا، تلتقي ألمانيا مع تشيلي وهدف كل منهما إحدى بطاقتي التأهل إلى نصف النهائي بعد أن حققتا الفوز على أستراليا (3-2) والكاميرون (2-صفر) في الجولة الأولى.

وتضع التوقعات بطلة العالم (2014) وبطلة أميركا الجنوبية مرتين متتاليتين (2015 و2016) كمرشحين طبيعيين لحجز بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية، وحان الآن وقت الحسم بينهما الذي يغيب عنه نجوم ألمانيا الأساسيون.

وفضل المدرب الألماني يواكيم لوف، خوض البطولة بقائمة شابة هي الأصغر بين المنتخبات المشاركة يبلغ متوسط أعمار لاعبيها 24 عاماً وأربعة أشهر، وتضم فقط ثلاثة متوجين بمونديال 2014 في البرازيل هم المدافعان ماتياس جينتر وشكودران مصطفي والمهاجم يوليان دراكسلر.