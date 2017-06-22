إدارة الجزيرة ترتب أوراق الموسم الجديد بعيداً عن «الإعلام»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تعكف شركة الكرة بنادي الجزيرة حالياً على دراسة كل الترتيبات للموسم المقبل بعيداً عن أعين الإعلام، ويعتبر مسؤولو مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية في حالة اجتماع مستمر، من أجل ترتيب الأوراق لدراسة العروض المقدمة من بعض الأندية لاستعارة بعض اللاعبين، والتشاور مع الجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات للتعرف على متطلباته للموسم المقبل، ويغلف مسؤولو الشركة كل مشاوراتهم وأعمالهم بالسرية الكاملة بعيداً عن الإعلام.

وبرغم أن الكثير من الأطراف تتداول أخبار النادي بالانتقالات والتعاقدات، فإن الإدارة الفنية والمشرفين الإداريين يحرصون على التأكيد بأن كل صفقة انتقال سوف يتم إعلانها بشكل رسمي في الموعد المناسب خلال مؤتمر صحفي، وفيما يخص الصفقة التبادلية للمدافع سلطان السويدي، مع عبدالله كاظم، لاعب الوصل لم يتطرق إليها أحد بالتأكيد أو النفي، والتزموا حيالها الصمت، في حين أكد اللاعب أنه ليس لديه أي معلومات عن هذه الصفقة إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى أن أحداً لم يتصل به لا من الوصل ولا من الجزيرة، خصوصاً أنه يؤدي الخدمة الوطنية في الوقت الراهن، وأوضح أنه من الممكن أن تكون هناك اتصالات بين الناديين إلا أنه لا يعرف عنها شيئاً حتى الآن، وأنه في حال وصولها إلى شكل رسمي، فإن الجزيرة بالتأكيد سوف يخبره بكل المستجدات.

وقال السويدي: «أنا سعيد بتجربتي مع الجزيرة، خصوصاً أنني بدأت في النادي من الأكاديمية، وسافرت إلى مانشستر وتدربت في أكاديمية مانشستر سيتي لمدة عامين، ثم سافرت إلى غانا في تجربة محاكاة أخرى لمدة أكثر من شهر، وبعد انضمامي للفريق الأول نجحت في المساهمة مع الفريق في تحقيق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الموسم الماضي، وبطولة الدوري الموسم الجاري، وأشعر أنني مطالب بتقديم الأكثر للنادي الذي تبناني منذ الصغر وكان سبباً في معرفة الناس بي.

وقال: عدم مشاركتي الكبيرة مع النادي سببها انضمامي للخدمة الوطنية، وغيابي عن التدريبات لهذا السبب، لكنني سوف أنهي الخدمة في وقت قريب، وسأكون جاهزاً لإثبات نفسي مع بداية الموسم المقبل، سواء مع الجزيرة أو مع أي نادٍ يرغب الجزيرة في انتقالي إليه لأنني لاعب محترف، وما زلت في مقتبل طريقي، ولديَّ طموحات كبيرة، سواء مع النادي أو المنتخب الوطني.

من ناحية أخرى توجه حمد الشامسي، ممثل خيمة السرايا الرمضانية المقامة على كورنيش أبوظبي بالشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن حمدان بن زايد رئيس شركة الجزيرة لكرة القدم على حضوره على رأس الفريق في الاحتفالية المسائية التي أقيمت أخيراً بالخيمة تقديراً لفوز «فخر أبوظبي» بلقب الدوري في الموسم الماضي، مشيراً إلى أنه يعتز بتشجيعه للجزيرة وانتمائه لهذا النادي العريق، مؤكداً ثقته في أنه قادر على تحقيق طموحات عشاقه على المستويات القارية والعالمية.

وأوضح أن الفريق باعتباره بطل الدوري من الوارد أن يمثل الكرة في الدولة ببطولة كأس العالم للأندية، المقرر لها شهر ديسمبر المقبل، وأنه يحتاج إلى دعم ومؤازرة كل جماهير الكرة في الدولة من أجل الذهاب بعيداً فيها، خصوصاً أنها ستقام في أبوظبي والعين.