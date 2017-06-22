بدء التسجيل في «مخيم هيئة تنظيم الاتصالات للابتكار»

دبي(الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أمس، عن بدء التسجيل في نشاطات النسخة السنوية الثالثة من «مخيم هيئة تنظيم الاتصالات للابتكار» والذي سوف تنطلق اعتبارا من 9 يونيو ولغاية 10 أغسطس 2017. تجدر الإشارة إلى أن هذا المخيم مخصص لمواطني دولة الإمارات من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 6-17 سنة.

ويتكون المخيم من برامج تدريبية وممتعه تركز على لغة العصر وهي تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار، وتعد المشاريع بشكل عام ذات طابع تقني، وهي تهدف الى بناء مهارات أساسية تساعد الطالب في تطوير نفسه تقنيا وتغرس فيه فكر حسن استغلال الموارد وصقل موهبته ومهاراته حيال تأسيس فكر ريادة الأعمال وتحديدا في العالم الرقمي.

ويهدف المخيم إلى توجيه ميول وإدراك الجيل الناشئ نحو آفاق التقنية المستقبلية، ودعم الرغبة لديهم في الاستكشاف والابتكار والتطوير الذاتي للمهارات التقنية التي تواكب توجه الدولة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتسلط النشاطات المدرجة ضمن أجندة المخيم الضوء على مفهوم المدينة الذكية وأهميتها للجيل الحالي والأجيال القادمة، بالإضافة إلى بعض النشاطات الأخرى التي تكرس مفهوم العطاء وأهميته، ودعم أصحاب الهمم، والتمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة، وأهمية ممارسة الرياضة، وتعزيز الصحة البدنية والنفسية.