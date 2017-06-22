دبي(الاتحاد)

‬وقّعت ‬شركة «‬مركز ‬البيانات ‬للحلول ‬المتكاملة»، ‬والمملوكة ‬من ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي، ‬مذكرة ‬تفاهم ‬مع ‬شركة «‬ديل» العالمية، ‬لتعزيز ‬التعاون ‬والشراكة ‬بين ‬الطرفين ‬وتطوير ‬وتقديم ‬حلول ‬الحوسبة ‬السحابية ‬وخدمات ‬إدارة ‬البنية ‬التحتية ‬المتكاملة ‬والخوادم ‬وأساليب ‬التخزين ‬وحماية ‬البيانات ‬وتطبيقات ‬مبتكرة ‬في ‬مجالات ‬تقنية ‬المعلومات.

وقّع المذكرة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد أمين‏‭ ‬نائب ‬الرئيس ‬الأول ‬في ‬شركة «‬دل ‬إي ‬إم ‬سي»، الشرق ‬الأوسط، ‬تركيا ‬وأفريقيا.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في عدة مجالات منها إنشاء وتطوير منظومة الحوسبة السحابية، والأمن الإلكتروني، والتعلم الآلي (الذكاء الاصطناعي)، والبيانات الكبيرة والتحليلات، وخدمات التخزين والنسخ الاحتياطية والأرشيف، وتوفير البنية التحتية التقنية للقطاعين العام والخاص ومزودي الخدمات.

وستسمح المذكرة لشركة «مركز البيانات للحلول المتكاملة» (مورو) تقديم تطبيقات مبتكرة وتعمل على تسريع الحلول الرقمية انطلاقاً من إمارة دبي التي توفر تسهيلات وبنى تحتية متطورة تدعم رؤية دولة الإمارات في تكون نقطة انطلاق إقليمية حيوية تغطي المنطقة والعالم.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تماشياً مع مبادرة دبي الذكية، قمنا بتأسيس شركة «مركز البيانات للحلول المتكاملة»، «مورو» (‏MORO) ‬ومقرها ‬دبي، ‬لتوفير ‬حلول ‬متكاملة ‬للقطاعين ‬العام ‬والخاص ‬من ‬خلال ‬تقنيات ‬ذكية ‬متطورة ‬تقدم ‬أفضل ‬الخدمات ‬على ‬مستوى ‬عالمي ‬للمواطنين ‬والمقيمين ‬والزائرين. وأضاف: «سنواصل عملنا الدؤوب لتبني أحدث الحلول والتقنيات لمواكبة تطلعات قيادتنا الرشيدة وتوفير خدمات ذكية يسهل الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان».