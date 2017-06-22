«إمداد» تطلق قسماً متخصصاً لإدارة مبادرات المسؤولية الاجتماعية

دبي (الاتحاد)

أنشأت «إمداد»، الشركة العاملة في مجال توفير الحلول المتكاملة لإدارة المرافق ومقرها دبي، قسماً متخصصاً لإدارة مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة، ضمن إطار دعمها والتزامها بالقانون الجديد الذي أصدرته دولة الإمارات مؤخراً، والذي يقر تطبيق مجموعة من الضوابط والمحفزات لتشجيع الشركات على تبني واعتماد ممارسات المسؤولية الاجتماعية.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بموجب هذا القانون في نهاية عام 2017، ويقدم تسهيلات وامتيازات مالية لتطوير بيئة داعمة ومحفزة للشركات للالتزام بأداء دورها تجاه المجتمع.

وتختص هذه الإدارة التي تعمل تحت مظلة لجنة خاصة يُشرف عليها محمود رشيد، المدير التنفيذي للعمليات في شركة «إمداد»، بوضع جدول زمني لأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة يمتد على مدار العام، كما ستكون هذه اللجنة مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأنشطة وتقييم نتائجها.

وقال محمود رشيد في بيان أمس: «تلعب مبادرات المسؤولية الاجتماعية دوراً محورياً في دعم المجتمعات وتعزيز مستوى معيشة الأفراد. وعلى الشركات ألا تنظر إلى هذه المبادرات وكأنها عبء عليها، بل يجب أن تعتبرها كواجب وطني يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وكأداة أساسية لرد الجميل للمجتمع الذي لطالما أسهم في تعزيز أعمالها. وتحتل مبادرات المسؤولية الاجتماعية مركزاً متقدماً في استراتيجية أعمالنا».

وأضاف: «انطلاقاً من حرصنا الدائم على أن تكون ’إمداد‘ في طليعة الشركات التي تدعم ممارسات المسؤولية الاجتماعية في دولة الإمارات».