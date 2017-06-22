افتتاح فندق «ريكسوس بريميوم» في دبي بعد غدٍ

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة فنادق ريكسوس عن الافتتاح المبدئي لفندق «ريكسوس بريميوم دبي» في جميرا بيتش ريزيدنس بعد غدٍ السبت.

وقالت المجموعة في بيان أمس، إن هذا الفندق الراقي يعد إضافة نوعية للسياحة الفاخرة في إمارة دبي ودولة الإمارات.

ويرحب «ريكسوس بريميوم دبي» بالضيوف والزوار لقضاء عطلة العيد والصيف والاستمتاع بالمزايا الحصرية التي يوفرها لهم في أجواء من الفخامة على شاطئ بحر الجميرا الخلاب. وبإمكان الضيوف والنزلاء قضاء أمتع الأوقات في نادي «نايتشورلاند سبا» الصحي أو تناول الوجبات في مطعم «تيركواز» الذي يقدم المأكولات العالمية والتركية، إضافة إلى «كريستال لونج» الراقي في بهو الفندق، كما أن مطعم «شاطئ أزور» جاهز لاستقبال الضيوف على شاطئ البحر مباشرة للاستمتاع بأطيب المأكولات الآسيوية.

ويطل هذا الفندق المكون من 35 طابقاً على «عين دبي» التي ستكون أكبر عجلة دولاب هوائية دوارة في العالم ويقع بالقرب من ممشى جميرا بيتش ريزيدنس، دبي مارينا مول، ومول الإمارات والعديد من المعالم السياحية الأخرى.

يضم الفندق ذو الخمس نجوم 414 غرفة وجناحاً تطل على شاطئ البحر وتسعة مطاعم وردهات منها مطعم «تيركواز» و«لويجيا» الإيطالي و«لوك، ستوك أند باريل» الأميركي و«بلاك تاب كرافت بيرجرز أند شيكس» وغيرها. يشمل الفندق 10 قاعات للاجتماعات تتسع حتى 150 ضيفاً وقاعة «دايموند» التي تتسع لـ 700 ضيف. وتم تزويد هذه القاعات بأحدث المعدات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مركز اللياقة البدنية الذي يطل على الخليج العربي ونادٍ صحي وعدد من المتاجر العالمية مثل «روديو درايف» و«فيا روديو» و«اوشن درايف». وقال فتاح تامنجي، مؤسس ورئيس مجموعة فنادق ريكسوس العالمية: «نحن سعداء لإطلاق هذا الفندق الفاخر في دبي عروس منطقة الخليج العربية ودرة السياحة في الشرق الأوسط». وأضاف: «نحن نعتقد أن هذا هو الوقت الأمثل لزيادة عدد فنادق المجموعة في دبي، حيث يستمر السوق الإماراتي في تحقيق نمو قوي، ونعمل على مواصلة رفع مستوى العلامة التجارية كإحدى أهم وجهات الضيافة في العالم».

وأضاف: «يتميز فندق «ريكسوس بريميوم دبي» بموقعه الاستثنائي وبمرافقه الترفيهية المصممة لتلبية جميع طلبات الضيوف، وسيكون الفندق أحد أهم المعالم السياحية البارزة في دبي».

وكشف أن مجموعة فنادق ريكسوس ستقوم بافتتاح فندقين جديدين في أبوظبي وجزر المالديف خلال عام 2018 كجزء من خطة التوسيع العالمية.