المراكز التجارية والوجهات الترفيهية في دبي تستعد لاستقبال 4 ملايين زائر

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

تستعد المراكز التجارية والوجهات الترفيهية في إمارة دبي لاستقبال أكثر من 4 ملايين زائر خلال أشهر الصيف، مع توقعات أن تكون ذروة الحركة خلال فترة مفاجآت صيف دبي التي تنطلق لمدة ستة أسابيع من 1 يوليو إلى 12 أغسطس المقبل.

وكشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري في مؤتمر صحفي بدبي أمس، عن تفاصيل الدورة العشرين لمفاجآت صيف دبي التي تشهد 3 مبادرات جديدة في قطاع التجزئة وطرح بطاقة صيف دبي التي تتيح لحاملها تخفيضات كبيرة لـ 28 وجهة من بين أهم الوجهات السياحية في دبي على غرار دبي باركس وآي إم جي ووايلد وادي.

وتعود مفاجآت صيف دبي هذا العام بحله جديدة في أجندة الفعاليات التي تغطي جميع المراكز التجارية الرئيسية بالإمارة من خلال مشاركة أكثر من 3 آلاف محل تجاري، وتقديم عروض وتخفيضات تتراوح بين 30 إلى 75% طول فترة المفاجآت، إضافة إلى عروض استثنائية في كل يوم جمعة وآخر عطلة أسبوعية في الحدث، وكذلك عروض خاصة على بعض المنتجات لمدة 72 ساعة في منتصف كل أسبوع. وتوقع سعيد محمد معصم الفلاسي، مدير تنفيذي إدارة التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، أن تلقى مفاجآت صيف دبي هذا العام إقبالاً كبيراً من الزوار، سواء من سكان الدولة أو من الخارج، لاسيما من الأسواق الخليجية، وتحديداً السعودية التي تشكل السوق الأكبر لسياحة دبي خلال فترة الصيف.

وأوضح الفلاسي أن دبي نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل موسم الصيف إلى أحد مواسم الجذب السياحي، حيث باتت تستقطب الإمارة ما يصل إلى 4 ملايين زائر حالياً، وذلك بفضل الجهود التسويقية والترويجية والبنية التحتية التي استثمرت فيها الإمارة لتقديم تجربة صيف متفردة ومختلفة من عام لآخر أمام الزوار.