مليونا مسافر عبر مطار دبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

أعلن مطار دبي الدولي عن تخصيص موظفين إضافيين وإعداد مجموعة من النشاطات، والفعاليات الترويجية والترفيهية التي تأتي في خضم استعداداته لتدفق المسافرين الذي يميز عطلة عيد الفطر السعيد.

ويتصادف عيد الفطر هذا العام مع إغلاق مدارس دولة الإمارات أبوابها هذا الصيف، حيث تتوقع مؤسسة مطارات دبي حركة متزايدة خلال هذا الأسبوع مع توقع مرور ما يزيد على 1.9 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي. ومن المتوقع أن يكون غد الجمعة هو الأكثر ازدحاماً لجهة المغادرة مع سفر ما يزيد على 76000 مسافر، فيما سيكون يوم الجمعة المقبل الموافق 30 يونيو هو اليوم الأكثر ازدحاماً لجهة الحركة الإجمالية (مغادرة، وصول، ترانزيت) مع ما يزيد على 262000 مسافر.

وتعمل مؤسسة مطارات دبي على زيادة مستويات الموظفين وتوظيف تكنولوجيا مراقبة تدفق الركاب التي تسمح للمطار وشركات الطيران وإدارات الشرطة والجوازات والجمارك العاملة في المطار، بتتبع الموظفين ونشرهم في المناطق ذات التواجد الكثيف للمسافرين. وعلاوة على ذلك، فإن خدمة البوابة الذكية الجديدة للمطار، والتي تسمح باستخدام بطاقة هوية الإمارات عند الوصول والمغادرة، سوف تقلل من أوقات معاملة الجوازات إلى حدود 10-15 ثانية وتقليل وقوف المسافرين أمام المنافذ.

وأشاد ماجد الجوكر نائب الرئيس الأول، الضمان المؤسسي والحوكمة، في مؤسسة مطارات دبي، بجهود فريق العمل في مطارات دبي والشركاء الاستراتيجيين الذين يعملون جميعهم من أجل توفير أفضل الخدمات وأسرعها للمسافرين لجعل سفرهم عبر المطار ذكرى طيبة يبدأون بها عطلتهم الصيفية.