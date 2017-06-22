«الاتحـاد للطيـران» تنقل 3.3 مليون مسافر في شهرين

أبوظبي (الاتحاد)

تقترب فترة ذروة السفر في موسم الصيف سريعاً، مع قيام العديد من المسافرين بالتخطيط لرحلاتهم سواءً لزيارة أوطانهم أو لقضاء العطلة. ومع اجتماع عطلة عيد الفطر مع الإجازة المدرسية وموسم الصيف، فإن الفترة من 22 يونيو إلى 24 أغسطس تشهد ازدحاماً ملحوظاً في مطار أبوظبي الدولي، مع سفر نحو 3.3 مليون ضيف على متن رحلات «الاتحاد للطيران» على امتداد شبكة وجهاتها على مدار الشهرين المقبلين، حسب بيان أمس.

ولضمان استمتاع ضيوفها بتجربة سفر سلسة أثناء هذه الفترة المزدحمة، قدمت الناقلة الوطنية عدداً من نصائح السفر والتنبيهات لتوفير الوقت لضيوفها.

* عبر تطبيق «الاتحاد للطيران» للهواتف المتحركة، يمكن للضيوف إتمام إجراءات السفر خلال 49 ساعة قبل موعد المغادرة وتحميل بطاقة إلكترونية للصعود للطائرة. يتوفر هذا التطبيق مجاناً للتحميل على الأجهزة العاملة بنظام iOS والأجهزة العاملة بنظام «أندرويد»، ويتضمن طائفة واسعة من الخصائص بما في ذلك إمكانية اختيار المقعد المفضل والمتابعة الحيّة لحالة الرحلة. تتوافر إمكانية إتمام إجراءات السفر أيضاً عبر «الإنترنت» على الموقع الإلكتروني لـ«الاتحاد للطيران»، etihad.com.

* تتوافر منافذ الخدمة الذاتية في المبنيين 1 و3، بما يتيح للضيوف الذين قاموا بإتمام إجراءات السفر عبر «الإنترنت» إمكانية طباعة بطاقات صعودهم للطائرة في المطار.