«أبوظبي للجودة» ينفذ حملة للتحقق من عبوات ومنتجات المير الرمضاني

أبوظبي (الاتحاد)

نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المسؤولة عن تطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، حملة للتحقق من عبوات ومنتجات المير الرمضاني التي يتم بيعها عبر محلات ومتاجر التجزئة الكبرى في أسواق إمارة أبوظبي.

وشملت الحملة التحقق من صحة أوزان الدجاج المبرد والمجمد وبعض أنواع اللحوم المجمدة، والتي يزداد شراؤها والإقبال عليها في شهر رمضان الفضيل، إضافة إلى التحقق من صحة أوزان وأحجام المنتجات المعبأة مسبقاً، وذلك للتأكد من عدم وجود عبوات في الأسواق لا تلبي الاشتراطات المترولوجية الإلزامية الخاصة بها.

وقام مفتشو المجلس بالتحقق من أوزان العبوات والمنتجات المعروضة في الأسواق إضافة إلى أخذ عينات من بعض المنتجات والتحقق منها في المختبرات التابعة للمجلس والتثبت من صحة أوزانها وأحجامها وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وقد تجاوز عدد المنتجات التي تم التحقق منها عن 80 صنفاً من أنواع المنتجات الأكثر تداولاً في رمضان.