أبوظبي تستضيف مجموعة واسعة من الفعاليات خلال عيد الفطر

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد أبوظبي لاستقبال عطلة عيد الفطر المبارك من خلال التحضير لاستضافة مجموعة متميزة من الفعاليات والعروض في شتى أنحاء الإمارة، حيث تدعو كلاً من المقيمين والزوار للاحتفال مع عائلاتهم بالأجواء المميزة للعيد والاستفادة من الباقة الواسعة من العروض والحسومات الفريدة في مختلف المعالم السياحية والفنادق والمنتجعات ومراكز التسوق بالعاصمة، في وقت تترقب فيه أبوظبي توافد السياح من أنحاء الدولة كافة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتحرص الجهات المعنية في قطاعي السياحة والضيافة على المساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي إقليمياً ودولياً كوجهة مثالية للعطلات العائلية، حيث تسعى إلى الارتقاء بمعايير الخدمات، وتوفير أعلى مستويات الترفيه والاسترخاء، لتقديم تجربة استثنائية للزوار خلال عيد الفطر.

وقال سيف سعيد غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: «تتميز أبوظبي، خاصة خلال موسم عيد الفطر المبارك، بمكانة استراتيجية تجعل منها وجهة تلائم أفراد العائلة، حيث تتمتع الإمارة بإمكانات هائلة توفر للمقيمين والزوار باقة من التجارب السياحية والترفيهية والثقافية».

وأضاف غباش: «إن الدعم والتعاون الذي قدمه شركاؤنا كان محل تقدير بالنسبة لنا، وذلك بالنظر إلى مجموعة النشاطات الترفيهية والفعاليات الراقية التي أسهموا في تقديمها على مستوى أبوظبي، ما يضمن تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة ومفضلة خلال هذا الوقت من العام، حيث تعتزم أبوظبي تقديم باقة كاملة من الفعاليات والعروض ضمن الفنادق والمنتجعات ومراكز التسوق الرائدة بها».