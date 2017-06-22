«داماك» توقّع شراكة بمليار دولار لتطوير الواجهة البحرية لميناء قابوس

مسقط (الاتحاد)
وقّعت شركة «داماك الدولية»، اتفاقية شراكة استراتيجيّة مع شركة عُمران العمانيّة بقيمة مليار دولار، لتطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس وتحويل الميناء إلى وجهة سياحية وسكنية وترفيهية متكاملة وعالمية المستوى.
من خلال هذه الاتفاقيّة، سيتم إعادة تطوير ’ميناء السلطان قابوس‘ ليصبح ميناء سياحياً متكاملاً ووجهةً لنمط حياة عصرية تشمل فنادق راقية ووحدات سكنيّة فاخرة، إلى جانب المطاعم ومحلات التجزئة والمرافق الترفيهية، وغيرها من المرافق الخدماتيّة للمجتمع المحلي.
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وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة ’داماك العقارية‘: «تجسّد هذه الاتفاقية رؤية جلالة السلطان قابوس بن سعيد لتحويل سلطنة عمان إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية. من خلال هذا المشروع، وضمن التزامنا بشراكتنا الاستراتيجية، نسهم أيضا بتطوير البنية الأساسية المصاحبة للمشروع، وبتعزيز الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتوفير الوظائف للمواطنين العمانيين، فضلاً عن تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للمجتمع المحلي عموماً».
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