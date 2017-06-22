«داماك» توقّع شراكة بمليار دولار لتطوير الواجهة البحرية لميناء قابوس

مسقط (الاتحاد)

وقّعت شركة «داماك الدولية»، اتفاقية شراكة استراتيجيّة مع شركة عُمران العمانيّة بقيمة مليار دولار، لتطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس وتحويل الميناء إلى وجهة سياحية وسكنية وترفيهية متكاملة وعالمية المستوى.

من خلال هذه الاتفاقيّة، سيتم إعادة تطوير ’ميناء السلطان قابوس‘ ليصبح ميناء سياحياً متكاملاً ووجهةً لنمط حياة عصرية تشمل فنادق راقية ووحدات سكنيّة فاخرة، إلى جانب المطاعم ومحلات التجزئة والمرافق الترفيهية، وغيرها من المرافق الخدماتيّة للمجتمع المحلي.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة ’داماك العقارية‘؛ ومعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، ورئيس مجلس إدارة شركة ’عمران‘. كما حضر توقيع الاتفاقية معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي، وزير النقل والمواصلات وعضو مجلس إدارة ’عمران‘، وأعضاء آخرين في مجلس إدارة شركة ’عمران‘ وعدد من كبار الشخصيات.

وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة ’داماك العقارية‘: «تجسّد هذه الاتفاقية رؤية جلالة السلطان قابوس بن سعيد لتحويل سلطنة عمان إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية. من خلال هذا المشروع، وضمن التزامنا بشراكتنا الاستراتيجية، نسهم أيضا بتطوير البنية الأساسية المصاحبة للمشروع، وبتعزيز الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتوفير الوظائف للمواطنين العمانيين، فضلاً عن تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للمجتمع المحلي عموماً».

من جهته، قال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي: « يتميز ميناء السلطان قابوس بموقعه الحيوي كمركزٍ تجاري تاريخي في قلب مسقط على مدى 200 عام، كما يعد من أكثر المواقع السياحية استقطاباً للسياح إلى سلطنة عُمان. وستسهم عملية إعادة تطوير الميناء من خلال شركة عُمران في تعزيز التركيز على هذه المنطقة وتحفيز الفرص الاستثمارية والسياحية والعقارية والترفيهية فيها».