مواليد سبتمبر محصنون ضد الأمراض المزمنة والاكتئاب يهدد أبناء مايو

أبوظبي (الاتحاد نت)

هل يمكن لتاريخ ميلادك أن يؤثر على حالتك الصحية؟ تبدو الإجابة بالنفي على هذا السؤال أقرب إلى العقل والمنطق، لكن دراسة جديدة خَلُصت إلى نتائج مفاجئة في هذا الصدد.

فالدراسة التي أجراها علماء إسبان لبحث العلاقة بين تاريخ ميلاد المرء واحتمالات إصابته بسبعة وعشرين مرضاً مزمناً، أشارت إلى أن مولدك في شهر معين قد يرتبط بإمكانية إصابتك بأمراض محددة، أو تدني احتمال تعرضك لأمراض أخرى.

فبحسب النتائج، تهدد مخاطر الإصابة بمشكلات الغدة الدرقية الرجال المولودين في سبتمبر أكثر من نظرائهم ممن وُلِدوا في يناير، وبواقع ثلاثة أضعاف كذلك.

أما مواليد أغسطس فيزيد خطر إصابتهم بالربو بنحو الضعفين عن أقرانهم المولودين في مطلع العام.

من جهة أخرى، تتزايد احتمالات إصابة النسوة اللواتي وُلِدن في يوليو بارتفاع ضغط الدم بنسبة 27%،كما يَكنّ عرضة للإصابة بسلس البول بنسبة تزيد 40%.