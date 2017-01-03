«داعش» يقطع طريق الموصل - بغداد ويستهدف مصفاة بيجي

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

قطع تنظيم «داعش» الطريق بين بغداد والموصل حينما سيطر على قرية بمحافظة صلاح الدين. وقال مصدر أمني بالمحافظة، إن 5 من القوات الأمنية العراقية قتلوا وأصيب 10 آخرون ومقتل 3 من عناصر «داعش» حتى الآن في الهجمات التي شنها التنظيم في محاور بصلاح الدين.

وقالت مصادر عسكرية في صلاح الدين إن التنظيم هاجم فجر أمس، مواقع عسكرية للقوات العراقية من محورين في طريق الشرقاط ومفرق الزوية شمالي بيجي، وسيطر على نقطتين للشرطة واستولى على أسلحة متنوعة، وانسحبت معظم عناصر القوات الأمنية بعد مقتل 5 منهم وإصابة 10 آخرين.

وقال مصدر أمني بصلاح الدين إن التنظيم شن هجوما جديدا من محور الفتحة والسكريات شمال شرق بيجي، وأحرز تقدما من جهة جبل مكحول، وإن القوات انسحبت من مواقعها وبدأ القصف يطال مصفى بيجي، وأرسلت القوات العراقية تعزيزات إلى محاور الهجوم، وأغلقت طريق بيجي- موصل بوجه حركة العجلات.

وأضاف أن «داعش بدأ بإرسال تعزيزات من الحويحة جنوب غرب كركوك، إلى محاور القتال شمال بيجي تضم مقاتلين وأسلحة وأعتدة».