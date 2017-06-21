محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي مع فرنسا

باريس، القاهرة (وام)

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى باريس أمس، في زيارة عمل للجمهورية الفرنسية تستغرق يومين.

ويجري سموه خلال الزيارة محادثات مع إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، وكبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية، حول تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين، وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفد يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعضد حارب مغيير الخييلي، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد غادر القاهرة، أمس، بعد زيارة أخوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

كان في وداع سموه لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

يرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفد يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.