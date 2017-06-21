رئيس الدولة يصدر مرسوماً بترقية 175 ضابطاً ومنتسباً في شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية 175 ضابطاً من مختلف مرتبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وشمل المرسوم ترقية 175 ضابطاً، إضافة إلى ترقية 29 ضابطاً، ومن ثم إحالتهم للتقاعد، وإحالة 5 ضباط إلى التقاعد.
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وشملت الترقيات 760 ضابطاً، و1500 من ضباط الصف والأفراد، وترقية 82 ضابطاً وضابط صف وفرد، ومن ثم إحالتهم للتقاعد، وإحالة ضابطين إلى التقاعد.
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وهنأ القائد العام لشرطة أبوظبي، الضباط والمنتسبين المرفعين، مؤكداً أن هذه الترقيات تمثل تكليفاً مهماً يتطلب متابعة العمل بجد واقتدار للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، المتوائمة مع خطة أبوظبي نحو إقامة مجتمع آمن الذي يتحقق من خلال تبني نهج الابتكار والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالجهاز الشرطي والأمني لخدمة الوطن، والمحافظة على أمنه واستقراره وتقدمه.