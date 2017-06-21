رئيس الدولة يصدر مرسوماً بترقية 175 ضابطاً ومنتسباً في شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية 175 ضابطاً من مختلف مرتبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وشمل المرسوم ترقية 175 ضابطاً، إضافة إلى ترقية 29 ضابطاً، ومن ثم إحالتهم للتقاعد، وإحالة 5 ضباط إلى التقاعد.

وبناء على توجيهات رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بترقية 2260 من مختلف مرتبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وشملت الترقيات 760 ضابطاً، و1500 من ضباط الصف والأفراد، وترقية 82 ضابطاً وضابط صف وفرد، ومن ثم إحالتهم للتقاعد، وإحالة ضابطين إلى التقاعد.

وبهذه المناسبة، تقدم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، على هذه المكرمة، الأمر الذي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار وحماية المجتمع في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن المكرمة تجسد الثقة الغالية التي توليها القيادة الرشيدة للضباط ولضباط الصف والأفراد للقيام بمسؤولياتهم وأداء واجباتهم على الوجه الأكمل، لمواصلة تقديم أفضل الخدمات الشرطية والأمنية المتوافقة مع أفضل مقاييس الجودة، وأحدث الممارسات العالمية.

وهنأ القائد العام لشرطة أبوظبي، الضباط والمنتسبين المرفعين، مؤكداً أن هذه الترقيات تمثل تكليفاً مهماً يتطلب متابعة العمل بجد واقتدار للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، المتوائمة مع خطة أبوظبي نحو إقامة مجتمع آمن الذي يتحقق من خلال تبني نهج الابتكار والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالجهاز الشرطي والأمني لخدمة الوطن، والمحافظة على أمنه واستقراره وتقدمه.