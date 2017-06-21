ألمانيا تطلب زيادة الدعم الدولي للاجئين

عواصم (وكالات)







طالب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل أمس، بمزيد من الدعم الدولي في التعامل مع أزمة اللاجئين العالمية، في تعليقات تتزامن مع اليوم العالمي للاجئين. فيما قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن دمج اللاجئين ممكن إذا تم على المستوى الشعبي، خلال تكريمه لعدد لا يحصى من الأشخاص في أنحاء العالم مدوا أيديهم للمهاجرين، مع انحسار الموجة «الشعبوية» السلبية المناهضة للأجانب، والمعادية للاجئين في أوروبا وسط توقع بانحسارها في الولايات المتحدة أيضا.



وقال جابريل إن ألمانيا «لا تستطيع مواجهة هذه التحديات بمفردها، نحن بحاجة إلى جهود دولية مشتركة وتوزيع أكثر عدلا للمسؤولية، من أجل تخفيف معاناة اللاجئين في جميع أنحاء العالم ومنع حدوث أزمات لاجئين طويلة الأمد في المقام الأول».

وأضاف أن الجهود الألمانية تنصب على حماية اللاجئين في بلدانهم، وأضاف أنه في سوريا على سبيل المثال، عززت برلين ميزانيتها ذات الصلة بالمساعدات الإنسانية الخارجية بمقدار عشرة أضعاف خلال الأعوام الخمسة الماضية.

