«داعشي» وراء هجوم باريس واكتشاف مخبأ أسلحة في منزله

عواصم (وكالات)

أعلنت مصادر مقربة من التحقيق في فرنسا أمس، أن الرجل الذي صدم بسيارته حافلة للشرطة في جادة الشانزيليزيه وسط باريس قبل يومين، بايع تنظيم «داعش»، كما عثرت الشرطة على مخبأ للأسلحة في منزله. في حين وجهت الشرطة البريطانية تهمة حيازة سلاح والاعتداء على شرطي إلى الرجل الذي ألقت القبض عليه خارج البرلمان في وسط لندن.

وقال مصدر مقرب من التحقيق في فرنسا أمس إن مهاجم الشانزيليزيه بايع تنظيم «داعش» في رسالة عثر عليها المحققون. والرسالة التي كتبها آدم الجزيري (31 عاما) المدرج على لوائح أمن الدولة منذ العام 2015 لانتمائه إلى تنظيم إرهابي، كانت موجهة إلى صهره وبايع فيها زعيم تنظيم «داعش» المدعو «أبو بكر البغدادي».

وأضافت المصادر أن المهاجم كان يحمل رخصة سلاح على الرغم من إدراج اسمه على لائحة الاستخبارات للأشخاص المرتبطين بإرهابيين. وقتل الجزيري في الهجوم، وقال مصدر قضائي إن المحققين يجرون جردا للأسلحة والمعدات التي عثر عليها في منزل الشاب الذي كان يحمل في سيارته وقت الهجوم بندقية آلية ومسدسين وذخيرة واسطوانتي غاز كبيرتين.

وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب إن المهاجم حصل على رخصة السلاح، قبل أن تصنفه الاستخبارات كمصدر خطر محتمل. وأضاف أنه في تلك الفترة لم يكن هناك سبب يمنع حصوله على الترخيص. وأشار إلى أنه «من المحتمل جدا» أن تكون رخصة السلاح ما زالت سارية المفعول، في الوقت الذي كان فيه المهاجم على لائحة المراقبة.