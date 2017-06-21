الاحتلال يعدم فلسطينياً في القدس بزعم محاولة طعن جنود إسرائيليين

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين، وكالات (رام الله، القدس)

أعدمت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً قرب مدينة القدس المحتلة بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن ضد جنود إسرائيليين، فيما بدأت أعمال بناء أول مستوطنة في الضفة الغربية منذ 25 عاما.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن شاباً فلسطينياً استشهد أمس، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه شمال شرق مدينة القدس.

وقالت الوزارة في بيان، إن الشاب بهاء الحرباوي (23 عاما) من بلدة العيزرية قرب القدس استشهد إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية إسرائيلية القول، إن قوة عسكرية قتلت فلسطينياً بعد محاولته تنفيذ عملية طعن في موقع حراسة شمال القدس من دون وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.