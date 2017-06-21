ضبط عدد من المشتبه بتورطهم في هجوم «الدراز» الإرهابي

المنامة (وكالات)

قتل شخص في انفجار قنبلة في قرية بحرينية، في تفجير هو الثاني في ضواحي المنامة هذا الأسبوع، فيما تم القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية «الدراز» يوم الأحد الماضي.

وصرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحريني بأن المعاينة والتحريات الأولية بشأن الجثة التي عثر عليها بمزرعة في قرية الحجر صباح أمس، تشير إلى أن سبب الوفاة انفجار قنبلة، وأوضح أنه فور تلقي غرفة العمليات الرئيسية بلاغاً بالواقعة، انتقلت فرق مسرح الجريمة والأدلة الجنائية وكافة الفرق الأمنية المعنية إلى الموقع، حيث اتخذت إجراءاتها اللازمة من خلال المعاينة المبدئية ورفع الأدلة ومباشرة أعمال البحث والتحري.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أن أعمال البحث والتحري مازالت مستمرة للكشف عن ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة، منوها إلى أنه تم إخطار النيابة العامة.

وفي سياق متصل، أعلن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحريني أنه تم القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية الدراز، وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة اثنين آخرين.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه فور تلقي غرفة العمليات الرئيسية بلاغاً بالواقعة، انتقلت فرق مسرح الجريمة والأدلة الجنائية وكافة الفرق الأمنية المعنية إلى موقع العمل الإرهابي، حيث اتخذت اجراءاتها اللازمة من خلال المعاينة المبدئية ورفع الأدلة ومباشرة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية عدد من المشتبه بارتكابهم هذا العمل الإرهابي والقبض عليهم، منوها إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالة القضية للنيابة العامة.

وفي سياق متصل، أدانت سفارة السودان في البحرين الهجوم الإرهابي الذي شهدته قرية «الدراز»، وأكدت السفارة في بيان لها وقوفها مع مملكة البحرين في رفض العنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتأييدها لما تتخذه من تدابير في مثل هذه الظروف لحماية أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على ضرورة تكاتف كافة الجهود من أجل العمل بكل حزم ودون أي تردد للقضاء على الإرهاب الذي لا يعرف حدوداً ولا ديناً ويستهدف زعزعة أمن واستقرار دول العالم أجمع.

كما أدانت الحكومة اليمني الشرعية تفجير «الدراز»، وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب مملكة البحرين في مواجهة العنف والإرهاب، وفي كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقراراها. ودعت الوزارة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية وتكثيفها على مختلف الصعد لمواجهة آفة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

بدوره، أعرب مجلس النواب عن ادانته تفجير قرية «الدراز»، مؤكداً رفضه التام لكل أساليب العنف والإرهاب ومشدداً على أن العمليات الإرهابية النابعة من فكر متطرف دخيل على المجتمع البحريني المسالم، لن تنجح في تحقيق أهدافها المدعومة من قوى الشر في الداخل والخارج لتفتيت وحدة المجتمع وتماسكه. وأكد مجلس النواب الثقة بالأجهزة الأمنية البحرينية وبقدرتها على تطبيق القانون والقصاص العادل على الإرهابيين الذين ارتكبوا هذا العمل دون مراعاة لحرمة الدم ولا لشهر رمضان الكريم.