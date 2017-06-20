عواصم (وكالات)

أعلن صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة «اليونسيف» تعيين اللاجئة السورية مزون المليحان البالغة 19 عاماً والناشطة في مجال التعليم، لتصبح هذه اللاجئة أصغر سفيرة للنوايا الحسنة بالمنظمة الأممية. وذكرت اليونسيف في بيان عشية اليوم العالمي للاجئين، أن القرار يجعل مزون أول شخص يصبح سفيراً لليونسيف وهو يحمل رسمياً صفة لاجئ.

وأشارت إلى أن مزون التي تلقت الدعم منها عندما كانت تقيم في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن تسير على خطى سفيرة النوايا الحسنة الراحلة أودري هيبورن التي تلقت أيضاً دعم المنظمة في طفولتها.

وتحدثت مزون نفسها في البيان قائلة «حتى عندما كنت مجرد طفلة أدركت بأن التعليم هو المفتاح لمستقبلي لذلك وعندما هربت من سوريا كانت كتبي المدرسية الشيء الوحيد الذي حملته معي». وأضافت أنها رأت كلاجئة ما يحدث عندما يجبر الأطفال على الزواج المبكر أو القيام بالأعمال اليدوية حيث يفقدون فرص التعليم والإمكانات لتحقيق مستقبلهم، معربة عن سعادتها بالعمل مع اليونسيف للمساهمة في إيصال صوت هؤلاء الأطفال وإلحاقهم بالمدارس. من جانبه اعتبر نائب المدير التنفيذي لدى اليونسيف جاستن فورسايث أن قصة مزون وشجاعتها وثباتها «تلهمنا جميعاً» معرباً عن الفخر باختيارها سفيرة للأطفال في أنحاء العالم. وفرت مزون مع عائلتها من سوريا عام 2013 وعاشت لاجئة لثلاث سنوات في مخيم الزعتري بالأردن قبل إعادة توطينها في بريطانيا علماً أنها خلال وجودها في المخيم نشطت في الدعوة لتوفير التعليم للأطفال وخاصة الفتيات.