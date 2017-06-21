تطويق «داعش» بالموصل القديمة وقوات خاصة للاقتحام

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)







بسطت القوات العراقية سيطرتها أمس، على أحياء الساعة والمشاهدة والخزرج في قلب الساحل الأيسر بالمدينة القديمة، وكللت تقدمها بانتزاع حي الشفاء على الضفة الغربية لدجلة عقب إحكام قبضتها على كنيسة ماريا ودائرة صحة نينوى المطلة على النهر دجلة بعد أن تخطت المجمع الطبي الذي يشهد مقاومة شرسة من قبل فلول «الدواعش» المتبقية الذين قدرتهم المصادر الأمنية بنحو 300 إرهابي انخفاضاً من نحو 6 آلاف مقاتل في المدينة، عند بداية عملية «قادمون يا نينوى» في 17 أكتوبر الماضي. واقتربت القوات أكثر من الجامع النوري الكبير الذي شهد إعلان قيام «دويلة» البغدادي عام 2014، بعد أن توغلت قوات مكافحة الإرهاب في شارع الفاروق ضمن مناطق المدينة القديمة، وأجهزت على عناصر مثلث خط الدفاع الأول لحماية الجامع العتيق، موقعة 17 قتيلاً بينهم 4 قناصة، فيما تكبد «داعش» في منطقة الموصل القديمة أمس نحو 100 قتيل.



وبسيطرتها على حي الشفاء المترامي، أصبحت القوات العراقية المشتركة تحاصر المدينة القديمة الواقعة في النصف الغربي من الموصل، بنسبة 100٪ من الشمال والغرب والجنوب والشرق عبر النهر. بينما أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق ركن رائد شاكر جودت، أن وحدات قتالية خاصة يطلق عليها «كتيبة القتال الليلي» أوكلت إليها مهمة تحرير «السرجخانة» وهي مركز القيادة والسيطرة «لداعش» في المدينة القديمة وآخر معاقله بالساحل الأيمن. وأوضح جودت أن قطعات الشرطة الاتحادية انفتحت إلى عدة محاور لمحاصرة الجماعات الإرهابية وتطهير المنطقة القديمة، موفرة الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين من مناطق الاشتباك.

وأبلغ مصدر أمني ضمن قطاعات تحرير الموصل، أن ضربات جوية نفذها سلاح الطيران العراقي، أحبطت محاولة تسلل لعناصر إرهابية من جهة ضفة دجلة قرب حي الدندان غرب الموصل القديمة، ترمي لاستعادة سيطرة التنظيم على مواقع مهمة في المجمع الحكومي بينها دار القضاء ومديرية الشرطة المحلية والعمل على تنفيذ عمليات تخريبية، ما أوقع 23 «داعشياً» بالمنطقة. في حين أكد الفريق جودت أن عمليات الشرطة الاتحادية في المدينة القديمة اسفرت عن قتل 32 «داعشياً» وتدمير4 مركبات مفخخة و3 ثكنات للرشاشات الأحادية. وفي وقت مبكر، أكد جودت أن عمليات التوغل باتجاه شارع الفاروق، مكنت من استعادة السيطرة على جامع الهادي ومبنى الدفاع المدني بالمنطقة. وأفادت مصادر أمنية أن قوات التحالف‏‭ ‬قصفت ‬بالصواريخ، ‬مواقع ‬«لداعش» ‬في ‬منطقة ‬دكة ‬بركة وسط ‬الموصل حاصدة 24 إرهابياً مع تدمير آلياتهم ومعداتهم. من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الحربي أن الفرقة 16 ألقت القبض على المذيع ومقدم البرامج في إذاعة «البيان» التابعة «لداعش» المدعو «علاء سامي الخطيب» في منطقة النبي يونس إثر إبلاغ مواطنين عن مكان وجوده.



إلى ذلك، اعتبر قائدان بارزان من مكافحة الإرهاب معركة المدينة القديمة‏‭ ‬من ‬أخطر ‬المعارك ‬‬وأن ‬التكهن ‬بحسمها ‬يبدو ‬صعباً.

وقال الفريق عبد الغني الأسدي قائد قوات جهاز مكافحة‏‭ ‬الإرهاب ‬التي ‬تقود ‬الهجوم «‬هذا ‬الفصل ‬الأخير» ‬في ‬الحملة ‬لاستعادة ‬الموصل.‭ ‬في ‬حين ‬أكد ‬الفريق ‬الركن ‬سامي ‬العارضي ‬قائد ‬قوات ‬النخبة ‬الثانية ‬بقوات‭ ‬مكافحة ‬الإرهاب ‬التي ‬تقود ‬القتال ‬شمال ‬المدينة ‬القديمة، ‬إن ‬المتشددين‭ ‬يتسللون خلسة ‬من ‬منزل ‬إلى ‬آخر ‬عبر ‬فتحات ‬في ‬الجدران ‬لتجنب ‬المراقبة ‬الجوية. وأضاف ‬للتلفزيون ‬العراقي ‬أن ‬القتال ‬الآن ‬يدور ‬من ‬منزل ‬لآخر ‬داخل ‬أزقة ‬خلفية ‬ضيقة، ‬واصفاً ‬المهمة ‬بأنها ‬ليست ‬سهلة.