الرياض، بغداد (وكالات)

أكدت الرياض وبغداد أمس، أنهما حققتا «نقلة نوعية» في العلاقات بينهما، إثر زيارة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى المملكة، اختتمها أمس متجهاً إلى إيران، بعد أن اتفق مع الرياض على العمل معاً لمكافحة الإرهاب، خاصة «داعش»، وتجفيف منابع تمويله، والالتزام بالاتفاقيات والتعهدات التي تلزم الدول بهذا الخصوص، إضافة إلى نبذ «التمييز الطائفي والتأجيج المذهبي». وجاء في بيان مشترك في ختام محادثات العبادي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده وولي ولي العهد، أن الجانبين اتفقا على تأسيس مجلس تنسيقي للارتقاء بالعلاقات للمستوى الاستراتيجي، وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، وتنشيط الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، ومتابعة تنفيذ ما يتم إبرامه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة. وأفادت وسائل الإعلام العراقية، بأن المباحثات بين العبادي وولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان شملت التعاون الأمني ضد الإرهاب، وتعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة من خلال فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة، مشيرة إلى الاتفاق على «تصفير المشاكل» مع بغداد.

وعقد خادم الحرمين والعبادي جلسة مباحثات حضرها الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين، تم خلالها تبادل وجهات النظر حول آفاق وسبل تطوير العلاقات الثنائية، وتكثيف التعاون في المجالات كافة خدمة للشعبين الشقيقين، وللمصالح المشتركة القائمة بين البلدين، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة، كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما عقد الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جلسة مباحثات مع العبادي. ونوه الجانبان بما سجلته المملكة والعراق من نقلة نوعية في العلاقات بينهما، وأكدا أهمية التبادل المنتظم للزيارات بين المسؤولين في البلدين، وكذلك رجال الأعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطويرها.

وفي ختام الزيارة، صدر بيان مشترك أفاد باتفاق البلدين على تأسيس مجلس التنسيق المشترك للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي المأمول في محاولة لتحسين العلاقات بينهما. وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن البلدين حققا «نقلة نوعية في العلاقات بينهما، وأكدا أهمية التبادل المنتظم للزيارات».

والتقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية أمس الاثنين في المحطة الأولى من جولة إقليمية تتضمن أيضاً إيران والكويت. وقد عبر البلدان عن تصميمهما على مواصلة جهودهما الناجحة لمحاربة التنظيمات الإرهابية، خاصة «داعش» الإرهابي الذي طالت أعماله الإجرامية الآمنين في البلدين. وأكد البلدان إدانتهما الأعمال كافة التي تمس أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وشددا على ضرورة نبذ روح الكراهية والعنف والتمييز الطائفي والتأجيج المذهبي. كما أكدا حرصهما على تعزيز علاقاتهما الأخوية لتحقيق مصالحهما المشتركة ولكل ما فيه الخير للشعبين الشقيقين، وأهمية تعزيز السلم والأمن في المنطقة. والسعودية هي المحطة الأولى ضمن جولة إقليمية للعبادي الذي وصل أمس إلى طهران والتي سينطلق منها إلى الكويت. ولم يأت البيان المشترك على ذكر الأزمة الدبلوماسية الحالية مع قطر، إلا أنه شدد على رغبة البلدين في العمل معاً في مجال «مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة.. وتجفيف منابع الإرهاب وتمويله».