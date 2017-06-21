«الهلال» توزع كسوة العيد في المكلا

المكلا (وام)







دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في المكلا أمس، مشروعها السنوي لتوزيع كسوة العيد على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وأبناء الأسر ذات الدخل المحدود، وذلك للعام الثاني على التوالي. وقالت الهيئة، إن تدشين المشروع يهدف إلى المساهمة في تخفيف المعاناة عن آلاف الأسر ومساعدتهم، والوقوف إلى جانبهم مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.. انطلاقا من النهج الإنساني الرائد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بالوقوف إلى جانب الشقيق والصديق في محنته.



وافتتح المهندس محمد العمودي وكيل محافظة حضرموت والدكتور عبدالباقي الحوثري مدير عام مديرية المكلا معرض المشروع يرافقهما شوقي التميمي مشرف مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت. وشهد اليوم الأول إقبالاً كبيراً من أسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الأيتام والأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود لاقتناء ما يناسب أطفالها حتى يستطيعوا مشاركة أقرانهم فرحة العيد.

وقال أحمد النيادي نائب فريق الهلال الأحمر الإماراتي، إن المشروع الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الهيئة العاملة في حضرموت جاء بهدف تعويض الأطفال عما سببته لهم الأزمة اليمنية من تدهور اقتصادي، وانعكس بشكل كبير على الفقراء وذوي الدخل المحدود، خاصة من لديهم أطفال يحتاجون لعناية خاصة أو تلك الأسر التي فقدت عائلها، وأصبحت مثقله بأطفال أيتام ينتظرون من يعوضهم ولو باليسير عما فقدوه. وأكد النيادي استمرار الدعم الإنساني والإغاثي الإماراتي في حضرموت عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتية..معرباً عن شكره لأهالي حضرموت على حسن تعاونهم مع فريق الهيئة في إيصال الدعم لمستحقيها.. كما أعرب عن شكره لرسائل الحب والوفاء والود التي قدموها عبر حملات نظموها لهذا الهدف.



من جانبه، أثنى المهندس محمد العمودي وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية على دور هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في حضرموت وجهودها الجبارة في تخفيف وطأة الأزمة اليمنية على المواطنين، ومساعدة الفقراء والمحتاجين منهم وتقديم العون والرعاية والدعم لكل المواطنين..معرباً عن فرحته بفرحة الأسر الزائرة للمعرض.

إلى ذلك، أشاد الدكتور عبدالباقي الحوثري مدير عام مديرية المكلا بالدور الهام الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في محافظة حضرموت عموماً ومدينة المكلا خصوصاً، سواء في شهر رمضان المبارك، أو خلال فترات الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية وطيلة أيام السنة.