«الهلال» توزع كسوة العيد في المكلا

المكلا (وام)
دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في المكلا أمس، مشروعها السنوي لتوزيع كسوة العيد على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وأبناء الأسر ذات الدخل المحدود، وذلك للعام الثاني على التوالي. وقالت الهيئة، إن تدشين المشروع يهدف إلى المساهمة في تخفيف المعاناة عن آلاف الأسر ومساعدتهم، والوقوف إلى جانبهم مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.. انطلاقا من النهج الإنساني الرائد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بالوقوف إلى جانب الشقيق والصديق في محنته.
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وقال أحمد النيادي نائب فريق الهلال الأحمر الإماراتي، إن المشروع الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الهيئة العاملة في حضرموت جاء بهدف تعويض الأطفال عما سببته لهم الأزمة اليمنية من تدهور اقتصادي، وانعكس بشكل كبير على الفقراء وذوي الدخل المحدود، خاصة من لديهم أطفال يحتاجون لعناية خاصة أو تلك الأسر التي فقدت عائلها، وأصبحت مثقله بأطفال أيتام ينتظرون من يعوضهم ولو باليسير عما فقدوه. وأكد النيادي استمرار الدعم الإنساني والإغاثي الإماراتي في حضرموت عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتية..معرباً عن شكره لأهالي حضرموت على حسن تعاونهم مع فريق الهيئة في إيصال الدعم لمستحقيها.. كما أعرب عن شكره لرسائل الحب والوفاء والود التي قدموها عبر حملات نظموها لهذا الهدف.
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إلى ذلك، أشاد الدكتور عبدالباقي الحوثري مدير عام مديرية المكلا بالدور الهام الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في محافظة حضرموت عموماً ومدينة المكلا خصوصاً، سواء في شهر رمضان المبارك، أو خلال فترات الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية وطيلة أيام السنة.