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مصرع عشرات الانقلابيين خلال غارات ومعارك في تعز

«الإخوان» يسلمون مواقع للميليشيات في البيضاء
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تاريخ النشر: الأربعاء 21 يونيو 2017

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء)

أعلن الجيش اليمني مصرع العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية خلال معارك مع قواته وفي غارات للتحالف العربي في جبهات مدينة تعز، فيما اتهمت المقاومة الشعبية عناصر من حزب الإصلاح اليمني «الإخوان» بتسليم الانقلابيين مواقع جديدة في منطقتي ذي ناعم والزاهر بمحافظة البيضاء.

وذكر الجيش في بيان، أن معارك شرسة بين قواته والميليشيات الانقلابية اندلعت في شرق وغرب مدينة تعز، مؤكداً أن الميليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى خلال المواجهات التي رافقها قصف مدفعي من الحوثيين على أحياء وتجمعات سكنية في المدينة الغارقة في نزاع دام منذ عامين. وأوضح البيان أن القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل للميليشيات لاستعادة مواقع خسرتها مؤخراً في محيط مدرسة محمد علي عثمان القريبة من القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات المحرران حديثاً في شرق تعز.

وتدفع الميليشيا الانقلابية بشكل شبه يومي بتعزيزات عسكرية إلى الجبهة الشرقية لمحاولة استعادة المواقع التي خسرتها في القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات، إلا أن قوات الشرعية تتصدى باستمرار لهم.

كما أحبطت قوات الشرعية هجوماً للانقلابيين في منطقة «الكدحة» ببلدة «المعافر» غربي مدينة تعز، وقال مصدر عسكري ميداني إن 5 حوثيين قتلوا وجرح آخرون بمواجهات مع الجيش الوطني في الكدحة خلال الأربع والعشرين ساعة ماضية. وذكر أن 30 على الأقل من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم وجرحوا في سلسلة غارات جوية للتحالف العربي على مواقع متفرقة في تعز.

ونفذ طيران التحالف 6 غارات جوية على مواقع وأهداف للانقلابيين في بلدة صرواح الواقعة غرب محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري ميداني إن القصف الجوي أسفر عن تدمير مستودع أسلحة للحوثيين في منطقة المخدرة شمال صرواح المتاخمة لصنعاء من جهة الشرق، مضيفاً أن إحدى الغارات دمرت أيضاً مركبة عسكرية للميليشيات في المنطقة ذاتها. وذكر البيان أن عددا من عناصر الميليشيا الانقلابية لقوا مصرعهم في مواجهات مع القوات الحكومية في منطقة المخدرة تزامنت مع إفشال هجوم آخر للانقلابيين على مواقع الجيش في منطقة الجدعان المجاورة تكبدوا خلاله «خسائر كبيرة في الارواح والعتاد العسكري». وإلى الجنوب من مأرب، قتل عدد من عناصر الميليشيات بينهم قيادي حوثي بتجدد الاشتباكات مع قوات الشرعية في بلدة عسيلان شمال محافظة شبوة. ... المزيد
     
 