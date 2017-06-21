«الإخوان» يسلمون مواقع للميليشيات في البيضاء

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء)

أعلن الجيش اليمني مصرع العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية خلال معارك مع قواته وفي غارات للتحالف العربي في جبهات مدينة تعز، فيما اتهمت المقاومة الشعبية عناصر من حزب الإصلاح اليمني «الإخوان» بتسليم الانقلابيين مواقع جديدة في منطقتي ذي ناعم والزاهر بمحافظة البيضاء.

وذكر الجيش في بيان، أن معارك شرسة بين قواته والميليشيات الانقلابية اندلعت في شرق وغرب مدينة تعز، مؤكداً أن الميليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى خلال المواجهات التي رافقها قصف مدفعي من الحوثيين على أحياء وتجمعات سكنية في المدينة الغارقة في نزاع دام منذ عامين. وأوضح البيان أن القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل للميليشيات لاستعادة مواقع خسرتها مؤخراً في محيط مدرسة محمد علي عثمان القريبة من القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات المحرران حديثاً في شرق تعز.

وتدفع الميليشيا الانقلابية بشكل شبه يومي بتعزيزات عسكرية إلى الجبهة الشرقية لمحاولة استعادة المواقع التي خسرتها في القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات، إلا أن قوات الشرعية تتصدى باستمرار لهم.

كما أحبطت قوات الشرعية هجوماً للانقلابيين في منطقة «الكدحة» ببلدة «المعافر» غربي مدينة تعز، وقال مصدر عسكري ميداني إن 5 حوثيين قتلوا وجرح آخرون بمواجهات مع الجيش الوطني في الكدحة خلال الأربع والعشرين ساعة ماضية. وذكر أن 30 على الأقل من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم وجرحوا في سلسلة غارات جوية للتحالف العربي على مواقع متفرقة في تعز.