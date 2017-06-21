مليار قطر .. الفــدية الوهمية

سرمد الطويل (بغداد)

تفجرت مؤخراً فضيحة جديدة تلك المتعلقة بصفقة بين الدوحة، وجماعات تابعة للحشد الشعبي ، وإيران وحزب الله اللبنانى، وجبهة النصرة الإرهابية، للإفراج عن 26 مواطنا قطريا غالبيتهم من الأسرة الحاكمة.

وبررت قطر، هذه الصفقة التي تم الكشف عنها من قبل السلطات العراقية، بأن المفاوضات التى جرت على مدار الأشهر الماضية تم الاتفاق على عدة بنود لم يعلن عنها ضمن اتفاق حول ملفات عالقة فى سوريا والعراق. ومثلت هذه الصفقة صفعة قوية خاصة أن الخارجيتين العراقية والقطرية خاضتا سجالاً غير مسبوق حول الموقف من الفدية التي وضعت الحكومة العراقية اليد عليها بعد الإفراج عن المختطفين القطريين.

وقضت «الاتحاد» الأيام الماضية تبحث عبر مصادرها في موضوع الأموال القطرية التي تم تحميلها على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، وما إذا كانت هذه الأموال ستدفع فدية لجماعات مسلحة موالية لإيران للإفراج عن المخطوفين القطريين، وبينهم أفراد من الأسرة الحاكمة والذين فقدوا في العراق عام 2015 في صحراء محافظة المثنى، أم أنها كانت موجهة لطريق آخر.

البحث كان قد تشعب ومصادرنا حملت أكثر من حكاية للموضوع تسيدها مطار بغداد الذي حطت فيه الطائرة لأربعة أيام، دون أن يسمح لها بالتفتيش من قبل الجهات الأمنية.