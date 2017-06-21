مليار قطر .. الفــدية الوهمية

سرمد الطويل (بغداد)
تفجرت مؤخراً فضيحة جديدة تلك المتعلقة بصفقة بين الدوحة، وجماعات تابعة للحشد الشعبي ، وإيران وحزب الله اللبنانى، وجبهة النصرة الإرهابية، للإفراج عن 26 مواطنا قطريا غالبيتهم من الأسرة الحاكمة.
وبررت قطر، هذه الصفقة التي تم الكشف عنها من قبل السلطات العراقية، بأن المفاوضات التى جرت على مدار الأشهر الماضية تم الاتفاق على عدة بنود لم يعلن عنها ضمن اتفاق حول ملفات عالقة فى سوريا والعراق. ومثلت هذه الصفقة صفعة قوية خاصة أن الخارجيتين العراقية والقطرية خاضتا سجالاً غير مسبوق حول الموقف من الفدية التي وضعت الحكومة العراقية اليد عليها بعد الإفراج عن المختطفين القطريين.
|
البحث كان قد تشعب ومصادرنا حملت أكثر من حكاية للموضوع تسيدها مطار بغداد الذي حطت فيه الطائرة لأربعة أيام، دون أن يسمح لها بالتفتيش من قبل الجهات الأمنية.
|