ثلاثية لـ «جودلفين» في انطلاق مهرجان «رويال أسكوت»

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالإنجارات والنتائج التنافسية المشرفة التي حققتها خيول الإمارات في افتتاح فعاليات مهرجان رويال أسكوت الملكي البريطاني لسباق الخيل، الحدث الأكبر في عالم الخيول الكلاسيكية حول العالم.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال حضوره فعاليات اليوم الأول على مضمار اسكوت الإنجليزي العريق في إنجلترا، حرص الإمارات على الاستمرار في اعتلاء منصات الفوز، والمضي في طريق حصد المراكز الأولى وتحقيق الإنجازات، ومواصلة الإبداع والمنافسة في شتى الميادين، وذلك على المستويين الإقليمي والعالمي.
شهد افتتاح المهرجان، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، ودول الكومنولث.
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وتواصلت انتصارات خيول الإمارات أيضاً في أحد أقوى أشواط السباق من خلال تحقيق المركزين الأول والثاني في سباق «كوين اني ستيكس» لمسافة ميل وضمن الفئة الأولى بواسطة المهر «ريبشيستر» للفريق الأزرق بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، فيما نال المركز الثاني «متكيف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب وليام هاجس.
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