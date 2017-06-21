ثلاثية لـ «جودلفين» في انطلاق مهرجان «رويال أسكوت»

لندن (وام)

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالإنجارات والنتائج التنافسية المشرفة التي حققتها خيول الإمارات في افتتاح فعاليات مهرجان رويال أسكوت الملكي البريطاني لسباق الخيل، الحدث الأكبر في عالم الخيول الكلاسيكية حول العالم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال حضوره فعاليات اليوم الأول على مضمار اسكوت الإنجليزي العريق في إنجلترا، حرص الإمارات على الاستمرار في اعتلاء منصات الفوز، والمضي في طريق حصد المراكز الأولى وتحقيق الإنجازات، ومواصلة الإبداع والمنافسة في شتى الميادين، وذلك على المستويين الإقليمي والعالمي.

شهد افتتاح المهرجان، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، ودول الكومنولث.

وحققت خيول جودلفين ثلاثية نادرة، حيث فاز المهر «بارني روي» في الشوط الرئيس على لقب سانت جيمس بالاس ستيكس لمسافة ميل للفئة الأولى المخصص للخيول عمر ثلاث سنوات، وذلك بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، فيما جاء في المركز الثاني المهر «لانكستر بومبر» بقيادة الفارس دوناشا أوبرين، وإشراف المدرب إيدن أوبرين، وحقق المركز الثالث المهر «ثندرسنو» لفريق جودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، وتسلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جائزة الفوز من ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، وسط ترحيب الجماهير بفوز فريق جودلفين.

وتواصلت انتصارات خيول الإمارات أيضاً في أحد أقوى أشواط السباق من خلال تحقيق المركزين الأول والثاني في سباق «كوين اني ستيكس» لمسافة ميل وضمن الفئة الأولى بواسطة المهر «ريبشيستر» للفريق الأزرق بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، فيما نال المركز الثاني «متكيف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب وليام هاجس.