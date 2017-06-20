«الأميركيون الحقيقيون» يضرون بأميركا!

في ما يتعلق بموضوع الهجرة، أعترف بأنني من الكتاب الأشد تأييداً للترحيل. ذلك أن الولايات المتحدة لديها الكثير من الأشخاص الذين لا يعملون بجد، ولا يسهمون بالكثير في المجتمع، ولا يقدّرون عظمة النظام الأميركي. وينبغي عليهم أن يعودوا من حيث جاؤوا.
إنني أتحدثُ عن الأميركيين الذين تعيش عائلاتهم في هذا البلد منذ بضعة أجيال. ذلك أنهم كسالى ومتقاعسون، ويستفيدون من البرامج الاجتماعية، وكثيراً ما يجهلون لحد صادم أبسط نقاط القانون والتاريخ الأميركيين، إنهم البركة الراكدة التي يمكن أن تغرق فيها آفاقنا الوطنية. والواقع أن الأميركيين من غير المهاجرين يخذلون هذا البلد في كل المواضيع تقريباً، سواء من حيث معدل الجريمة، أو من حيث التحصيل التعليمي، أو من حيث التدين، أو من حيث الابتكار في مجال التجارة والأعمال.
وفضلاً عن ذلك، فإن معدل الولادات خارج الزواج بالنسبة للأمهات المولودات في الولايات المتحدة يفوق المعدل الخاص بالأمهات المولودات في الخارج، 42 في المئة مقابل 33 في المئة. كما أن معدل الانحراف والجريمة بين المراهقين غير المهاجرين يفوق بشكل مهم معدل أقرانهم المهاجرين. وإضافة إلى ذلك، فقد وجد تقرير من قبل مركز «ذا سانتسينغ بروجيكت» («مشروع العقوبات القضائية») أدلة تفيد بأنه أنه كلما زاد عدد المهاجرين في أحد الأحياء، كلما قلّ احتمال أن يكون الحي غير آمن.
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والخلاصة هي أن من يسمون «الأميركيين الحقيقيين» يضرون بأميركا. وربما ينبغي عليهم أن يَرحلوا، وذلك حتى نستطيع استبدالهم بالأميركيين الجدد والأحسن، ونقصد بذلك القادمين الجدد الأكثر تقديراً لما تقدّمه الولايات المتحدة، والذين يحدوهم طموح أكبر من أجل أنفسهم وأطفالهم، ومستعدون أكثر للتضحية من أجل المستقبل. بعبارة أخرى، أشخاص من النوع الذي كنا نمثله في الماضي – عندما نزلنا من السفينة لتوّنا.
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