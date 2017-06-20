«الأميركيون الحقيقيون» يضرون بأميركا!

برِت ستيفانز *

في ما يتعلق بموضوع الهجرة، أعترف بأنني من الكتاب الأشد تأييداً للترحيل. ذلك أن الولايات المتحدة لديها الكثير من الأشخاص الذين لا يعملون بجد، ولا يسهمون بالكثير في المجتمع، ولا يقدّرون عظمة النظام الأميركي. وينبغي عليهم أن يعودوا من حيث جاؤوا.

إنني أتحدثُ عن الأميركيين الذين تعيش عائلاتهم في هذا البلد منذ بضعة أجيال. ذلك أنهم كسالى ومتقاعسون، ويستفيدون من البرامج الاجتماعية، وكثيراً ما يجهلون لحد صادم أبسط نقاط القانون والتاريخ الأميركيين، إنهم البركة الراكدة التي يمكن أن تغرق فيها آفاقنا الوطنية. والواقع أن الأميركيين من غير المهاجرين يخذلون هذا البلد في كل المواضيع تقريباً، سواء من حيث معدل الجريمة، أو من حيث التحصيل التعليمي، أو من حيث التدين، أو من حيث الابتكار في مجال التجارة والأعمال.

وفضلاً عن ذلك، فإن معدل الولادات خارج الزواج بالنسبة للأمهات المولودات في الولايات المتحدة يفوق المعدل الخاص بالأمهات المولودات في الخارج، 42 في المئة مقابل 33 في المئة. كما أن معدل الانحراف والجريمة بين المراهقين غير المهاجرين يفوق بشكل مهم معدل أقرانهم المهاجرين. وإضافة إلى ذلك، فقد وجد تقرير من قبل مركز «ذا سانتسينغ بروجيكت» («مشروع العقوبات القضائية») أدلة تفيد بأنه أنه كلما زاد عدد المهاجرين في أحد الأحياء، كلما قلّ احتمال أن يكون الحي غير آمن.

وعلاوة على ذلك، هناك العامل الديمغرافي المهم جداً. ذلك أن السباق من أجل المستقبل هو في نهاية المطاف سباق من أجل الأشخاص – أشخاص أصحاء، في سن العمل، وقادرون على الإنجاب - والأميركيون غير المهاجرين يخذلوننا هنا أيضاً؛ حيث يقول مركز بيو للأبحاث في هذا الصدد: «إن الزيادة في العدد الإجمالي للولادات الأميركية، من 3.74 مليون نسمة في 1970 إلى 4.0 مليون نسمة في 2014 إنما تعود بالكامل إلى ولادات لأمهات مولودات في الخارج». ولولا هؤلاء الأمهات المهاجرات، لواجهت الولايات المتحدة دوامة الموت الديمغرافي نفسها التي تواجه اليابان.

والخلاصة هي أن من يسمون «الأميركيين الحقيقيين» يضرون بأميركا. وربما ينبغي عليهم أن يَرحلوا، وذلك حتى نستطيع استبدالهم بالأميركيين الجدد والأحسن، ونقصد بذلك القادمين الجدد الأكثر تقديراً لما تقدّمه الولايات المتحدة، والذين يحدوهم طموح أكبر من أجل أنفسهم وأطفالهم، ومستعدون أكثر للتضحية من أجل المستقبل. بعبارة أخرى، أشخاص من النوع الذي كنا نمثله في الماضي – عندما نزلنا من السفينة لتوّنا.