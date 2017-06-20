اتركوا التراخي.. فقد بلغت التراقي!

ما معنى أن يكون الحل هو أن تطرد دولة المأوى والدعم والتمويل الإرهابيين من أرضها؟ ما معنى أن يجد الإرهابيون ملاذاً آمناً آخر غير دولة المأوى المضغوط عليها والمغضوب عليها من أشقائها، أو الذين كانوا أشقاءها قبل أن تجعل هي الدم ماء؟ أنا أفهم وأرجو أن يكون فهمي صحيحاً أن دولة المأوى والدعم والتمويل إذا صدقت نواياها ينبغي أن تسلم الإرهابيين إلى دولهم لتحاكمهم أو تنفذ فيهم أحكامها. أما أن توفر لهم ملاذاً آخر غير أرضها، فهذا يعني أنها ستواصل دعمهم وتمويلهم في الملاذ الجديد. وأن تصبح أموال دعم الإرهاب طائرة بدلاً من أن تكون ماشية على أرض المأوى. نحن هنا فقط نرحل المشكلة أو ننقلها من بلد المأوى إلى بلد مأوى آخر مع استمرار الدعم والتمويل. ومعنى هذا أيضاً أن الدولة التي ترتضي أن تكون ملاذاً آمناً بديلاً متواطئة ومتآمرة مع دولة المأوى الأولى. ومعنى هذا أيضاً أن دولتين سوف تتقاسمان أزمة دعم الإرهاب. إحداهما بالتمويل والأخرى بتوفير الملاذ الآمن البديل. وترحيل الأزمة ليس حلاً، وإنما هو مشكلة أو أزمة أخرى مركبة. وإعلان البراءة من الإرهابيين لا يعني أبداً توفير ملاذ آمن بديل لهم، بل يعني تسليمهم إلى دولهم لمحاكمتهم وإغلاق ملفهم. وهكذا نضمن انقطاع التمويل والدعم.
ومأساة العرب على مر العصور هي ترحيل المشاكل والتسويف والتهوين من شأن الأزمات حتى يكبر الورم الخبيث وينتشر في الجسد كله فيزهق النفس وينهي الحياة. وكما يقول المصريون في أمثالهم «نطلع نطلع وننزل على ما فيش»، وهناك آفة عربية مدمرة اسمها الوساطة. والوساطة دائماً تبحث عن حل يرضي جميع الأطراف، ولا يوجد حل في الكون يرضي جميع الأطراف، بل إن الحل الذي يرضي جميع الأطراف مشكلة أكبر. وهو مجرد مسكن يخفف الألم ولا يقضي على المرض. وأخطر الأمراض مرض بلا ألم، إنه يعني قتل الإحساس بالمرض والمشكلة والأزمة.
والوساطة تعني أن يقدم طرفاً الأزمة تنازلات متبادلة، ولست أدري ما هي التنازلات التي يمكن أن يقدمها مقاطعو قطر. هل تعني أن يرضوا بطرد الإرهابيين من الدوحة مع استمرار دعمهم وتمويلهم في الملاذ الجديد؟ هل تعني أن توقع قطر اتفاقاً سرعان ما تتراجع عنه، وأن تعتذر لدول المقاطعة وعفا الله عما سلف؟ لا أرى سبيلاً للوساطة في هذه الأزمة. هل يمكن أن يوافق المقاطعون مثلاً على أن تحاكم قطر على أرضها الإرهابيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة الدول الأربع؟ وهل ستكون المحاكمات حقيقية؟
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والحق الآخر الذي لا حق غيره أن الدول العربية نفسها، وربما كلها تعاملت مع الإرهاب بنفس رخاوة وتراخي المجتمع الدولي. فلا إجماع على إرهاب «الحوثيين» و«الإخوان» وحزب«نصر الله» و«حماس» و«النصرة».. وهناك أيضاً نفس سيناريو اعتبار الإرهابيين معارضة، بينما الحق الذي لا ينبغي أن ينكره أحد هو أن من يحمل السلاح ليس معارضاً أبداً وإنما هو إرهابي، ونحن في أمة العرب لدينا مصطلحات ترفع ضغط الدم مثل المعارضة المعتدلة والمعارضة المتشددة والمعارضة السياسية والمعارضة المسلحة. وقد فعلنا ذلك في سوريا عندما دعمنا ما سميناها المعارضة المسلحة، بما يعني أننا ندعم الإرهاب والإرهابيين.
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*كاتب صحفي