متحف الاتحاد يتيح تجربة حصرية للزوار

دبي (الاتحاد)

يقدم متحف الاتحاد لضيوفه، تجربة حصرية لاستكشاف مبنى «دار الاتحاد» الذي شَهِدَ توقيع وثيقة قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وقصر الضيافة، وهي عبارة من مجموعة من المباني التاريخية، ويقدم المتحف فرصة لا مثيل لها، وذلك من خلال قصر الضيافة الذي يتكون من مجلس الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ومكتبه الخاص، إضافة إلى جناح الضيافة.

ومتحف الاتحاد بتشييده الفريد من نوعه، والذي يقع تحت سطح الأرض، يرتبط بالجناح المؤدي لدخول قصر الضيافة الواقع في الجهة العليا خارج المتحف، حيث تمّ ترميمه وإعادة تجهيزه بما يتطابق مع حاله الأصلية التي كان عليها. وتم العمل على إعادة تشكيل المناظر الطبيعية المحيطة بالموقع التاريخي إلى حالتها السابقة، وفق ما كانت عليه في عام 1971.

أما بالنسبة لمبنى دار الاتحاد الذي شهد توقيع وثيقة قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1971، فقد تمت المحافظة على شكل المبنى الأصلي مع إدخال بعض التحسينات الهيكليّة، وذلك لإدراك الزائر مدى القيمة التاريخية للموقع والمبنى، إلى جانب عظمة ذلك الموقف الخالد، والقرار الحازم للآباء المؤسسين.

ويرحب متحف الاتحاد بالزوار من خلال التنسيق المسبق للزيارة عبر الحجز في الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف Etihad.Museum@dubaiculture.ae، أو بالاتصال هاتفياً لزيارات الأفراد والمجموعات على 04 5155771، للاطلاع على مرافق المتحف الخارجية والداخلية.