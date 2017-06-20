عبير زيتون (رأس الخيمة)
تقول الأسطورة، إن نركيسوس (باليونانية) شخصية أسطورية، وهو ابن النهر «كيفيسوس» والحورية «ليريوبي»، حيث يقال وفق الرواية التي نقلها لنا «أوفيديوس» في كتابه التحولات، إنه كان خارق الجمال، وإنه رفض عرض الحورية إيخو («صدى») التي جفَّت من فرط عشقها له، حتى تحولت في النهاية إلى صخرة ولم يبقَ منها إلا «صداها». أما هو، فقد غرق في الماء بينما كان «يتأمل» صورة وجهه، فتحول إلى زهرة «النرجس»، التي مازالت تحمل اسمه إلى اليوم.
وفي التعريف الفلسفي تُنسَب النركيسية (النرجسية) إلى أسطورة نركيسوس (الذي يقال إنه افتتن بانعكاس صورة وجهه على وجه الماء، فحاول الإمساك بها، ما أدى إلى غرقه). والمقصود بها حب صورة الذات. وهو يُعتبَر في منظور علم النفس نوعًا من النكوص أي «الرجوع أو إلى مرحلة سابقة من مراحل العمر، وممارسة السلوك الذي كان يمارسه في تلك المرحلة).
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بعد«فرويد»استعان«جاك لاكان» وهو محلل نفسي فرنسي،بأسطورة«نركيسوس» ليوضح أن تشكل الأنا المثالية إنما يرتبط بـ«مرحلة المرآة»، وهي تلك اللحظة التي يُغرَم فيها الطفل بصورة ذاته عن طريق ملاءمتها مع صورة سواه.
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فيما تلخص«ويكبيديا» النرجسية«بالقول: هي حب النفس أو الأنانية، وهو اضطراب في الشخصية يعتبر مرضياً، ويتميز صاحبه بالغرور والتعالي، والشعور بالأهمية، ومحاولة الكسب ولو على حساب الآخرين.