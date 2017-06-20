شيخة المطيري: لقائي الأول بالكتاب منحني بهجة مكتملة

عصام أبو القاسم - الشارقة

تعلقت الشاعرة شيخة المطيري (مواليد دبي 1980) بالقراءة منذ طفولتها.

كان لشغف والدها بمطالعة الكتب تأثيره المباشر عليها، كما جذبتها مكتبته المكتنزة بالمصنفات والعناوين الروائية والشعرية والتاريخية المتراصة في ترتيب يراعي ألوانها وأحجامها وأشكالها.

وفي حديثها لـ «الاتحاد» لم تنس المطيري اهتمام أساتذتها في المدرسة الأولية بموهبتها الشعرية ودعمهم لها، وهو ما كان يحفزها على المزيد من القراءة حتى تحافظ على مكانتها بينهم وتصقل أدواتها أكثر فأكثر.

صاحبة المجموعة الشعرية الموسومة «مرسى الوداد»، حاصلة على إجازة في اللغة العربية، إضافة إلى دبلوم في الدراسات العليا في اللغة والنحو من كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

وهي تتميز بحضورها فوق المنصات الشعرية المحلية، وقد شاركت في العديد من الأمسيات الشعرية والمهرجانات الثقافية داخل الدولة وخارجها.