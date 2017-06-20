«دراجات الإمارات» في قائمة الخمسة الكبار

أبوظبي (الاتحاد)







نجح دراج فريق الإمارات البرتغالي روي كوستا، بطل العالم والفائز ثلاث مرات في جولة سويسرا في الاحتفاظ بالمركز الخامس للتصنيف العام بعد ختام جولة سويسرا الأحد الماضي، ويدخل فريق الإمارات جولة فرنسا بعد أقل من أسبوعين بثقة كبيرة لتحقيق نتائج مميزة.



وقال كوستا: «كنت أسعى إلى أن أكون بين الخمسة الأوائل في جولة سويسرا، وتمكنت من تحقيق هذا الهدف، ومع ذلك فقد كان سباقاً شاقاً جداً، ولا يمكنني القول إنني تمكنت من تحقيق هدفي بسهولة، فعلى الرغم من أنني قدمت أداءً قوياً في بداية السباق، إلا أنني كنت منهكاً في نهايته، وذلك أنني شاركت في جولة سويسرا مباشرة بعد عودتي من المشاركة في جولة إيطاليا، والتي استنفدت فيها معظم طاقتي.

وأضاف دراج فريق الإمارات: «سعيد جداً بالنتيجة التي حققتها، وأتطلع إلى المشاركة في جولة بولندا وجولة إسبانيا التي تعد الجولة الكبرى الثالثة والأخيرة لهذا الموسم».



من جانبه، قال سيمون بيدرازيني، المدير الرياضي لفريق الإمارات تعليقاً على السباق: «كان أداء الفريق جيداً بشكل عام، وقد عمل كوستا إلى جانب زملائه في الفريق بلا هوادة من أجل تحقيق الأهداف التي شاركنا من أجلها في السباق، يتمتع الفريق الآن بلياقة عالية تؤهله للفوز وتحقيق الأهداف الطموحة الجديدة للفريق خلال جولة فرنسا، وأنا واثق من إمكانات الفريق».

وعلى جانب آخر، تمكن الدراج روبيرتو فيراري من فريق الإمارات من الفوز بالمركز الخامس في المرحلة النهائية من جولة سلوفينيا، حيث حل بينيت سام (فريق بورا-هانزغروي) في المركز الأول، بينما حلَّ زملاء روبيرتو، إدوارد رافاسي وجان بولانك، في المركزين العاشر والرابع عشر على التوالي في التصنيف العام، وقد فاز الدراج رافال مايكا (بورا-هانزغروي) بالمركز الأول في التصنيف العام.