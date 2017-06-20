«دراجات الإمارات» في قائمة الخمسة الكبار

أبوظبي (الاتحاد)
نجح دراج فريق الإمارات البرتغالي روي كوستا، بطل العالم والفائز ثلاث مرات في جولة سويسرا في الاحتفاظ بالمركز الخامس للتصنيف العام بعد ختام جولة سويسرا الأحد الماضي، ويدخل فريق الإمارات جولة فرنسا بعد أقل من أسبوعين بثقة كبيرة لتحقيق نتائج مميزة.
|
وأضاف دراج فريق الإمارات: «سعيد جداً بالنتيجة التي حققتها، وأتطلع إلى المشاركة في جولة بولندا وجولة إسبانيا التي تعد الجولة الكبرى الثالثة والأخيرة لهذا الموسم».
|
وعلى جانب آخر، تمكن الدراج روبيرتو فيراري من فريق الإمارات من الفوز بالمركز الخامس في المرحلة النهائية من جولة سلوفينيا، حيث حل بينيت سام (فريق بورا-هانزغروي) في المركز الأول، بينما حلَّ زملاء روبيرتو، إدوارد رافاسي وجان بولانك، في المركزين العاشر والرابع عشر على التوالي في التصنيف العام، وقد فاز الدراج رافال مايكا (بورا-هانزغروي) بالمركز الأول في التصنيف العام.