الزيودي مرشح التايكواندو لعضوية الاتحاد الدولي

الفجيرة (الاتحاد)







رشح اتحاد التايكواندو رئيسه أحمد حمدان الزيودي لخوض انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي التي ستقام غداً في كوريا الجنوبية بينما رشح نائب الرئيس زايد السويدي، لخوض انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ويضم وفد الإمارات أيضاً رئيس لجنة العلاقات الدولية نادر أبو شاويش، وسيتم على هامش الانتخابات تقديم ملف نادي الفجيرة للفنون القتالية للفوز بحق تنظيم الجولة الختامية لبطولة الجائزة الكبرى، وبطولة العالم للفرق بالتايكواندو 2018، وذلك في تجربة جديدة يخوضها النادي.