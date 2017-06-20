صقور آل نهيان بطل «رمضانية» الظفرة

الظفرة (الاتحاد)







حصد فريق صقور آل نهيان كأس مسابقة كرة القدم في مهرجان الظفرة الرمضاني إثر فوزه في النهائي على مديرية شرطة المرفأ 2-1 بعد مباراة مثيرة وقوية من الطرفين، شهد المباراة سالم المزروعي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، ومرشد خلفان المرر عضو اللجنة المنظمة وممثل بلدية الظفرة فرع المرفأ وعيسى عبدالله الحمادي مدير مركز نادي الظفرة بالمرفأ.



وتم تتويج فريق صقور آل نهيان بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، في حين حصل فريق شرطة المرفأ على الميداليات الفضية، كما تابع الفريق حصد المراكز الأولى في الجوائز الفردية بحصول اللاعبين خميس صالح على جائزة أفضل لاعب في البطولة ويوسف حسن على جائزة أفضل حارس، وعلي عبدالله جائزة هداف البطولة، في حين استحق فريق بينونة كأس الفريق المثالي.

وفي جزيرة دلما توج عبدالله علي الحوسني مدير مركز النادي بجزيرة دلما فريق جرن الصفافير ببطولة كرة القدم ولك بعد فوزه في المباراة النهائية على البريد بثلاثية نظيفة.



وشهدت بطولة «البلاي ستيشن» فوز خليفة علي عبدالله الحمادي بالمركز الأول وحمد مطر بالمركز الثاني وسلطان يوسف راشد بالمركز الثالث.