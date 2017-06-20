القمزي: «زوارق الفورمولا» اختبار الشجاعة والمغامرة

أبوظبي (الاتحاد)







ضرب الشاب راشد القمزي سائق فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا-1 بقوة في أول جولة لبطولة العالم لزوارق الفومورلا2، والتي حقق لقبها في مدينة كوناس الليتوانية الأسبوع الماضي، وحمل في ثاني موسم له فقط في هذه البطولة الكأس، بالإضافة إلى تصدره للترتيب العام للمنافسة بجدارة كبيرة ووسط مشاركة قوية للأبطال والأسماء المحترفة في هذه الرياضة، ولم يكتف القمزي بلقب السباق الرئيسي فقط، وإنما سيطر أيضاً على صدارة الترتيب العام للقب أسرع متسابق بعد إحرازه المركز الأول في منافسات سباق أفضل زمن في اليوم الأول للبطولة.



وأكد القمزي الصغير الذي يصنف كأحد الوجوه الجديدة والشابة في هذه البطولة أنه عازم بقوة على المنافسة على لقب موسم 2017 للفورمولا2، ويعمل جاهداً من أجل تحقيق ذلك والوصول لهذا الهدف، مشيراً إلى أن سباقات زوارق الفورمولا اختبار الشجاعة والمغامرة المحسوبة من أجل بلوغ الهدف.

وقال: قبل انطلاق جولة الافتتاح وضعت في ذهني دافع تحقيق لقب البطولة هذا الموسم أو الوصول لأحد المراكز الثلاثة الأولى مع نهاية البطولة، وقد حصدت لقب الجولة الأولى وبكل تأكيد سعيد بهذا الإنجاز، مشيراً أن إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية وإدارة الفريق كانت تطالبنا قبل المشاركة بأن نركز على عنصر تحقيق الخبرة والاستفادة من المشاركة، ولكن كان لي رأي آخر وهو أن أقاتل من أجل الفوز، وذلك ما استطعت القيام به.

