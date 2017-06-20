300 مشارك في مونديال التزحلق على الماء بدبي

رضا سليم (دبي)







كشف اتحاد الرياضات الجوية تفاصيل النسخة التاسعة من بطولة العالم للقفز بالمظلات للتزحلق على الماء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الرياضات الجوية، برئاسة نصر حمودة النيادي مساء أمس الأول، في حضور يوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد ومدير البطولة، ومحمد يوسف رئيس اللجنة الفنية، وأكرم سالم رئيس لجنة العلاقات العامة والمراسم، وراشد محمد ممثل مجلس دبي، وذلك بمقر نادي سكاي دايف دبي بمنطقة مرغم، وتقام البطولة خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى أول ديسمبر المقلبين.



ووجه نصر النيادي في بداية المؤتمر الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه الكبير للرياضات الجوية، كما وجه الشكر إلى مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مؤكداً أن استضافة الحدث ليس بجديد على دبي التي سبق لها استضافة أحداث في الرياضات الجوية والقفز بالمظلات، ما وضع دبي في مركز متقدم في الاتحاد الدولي وأمام العالم، كما أنها تدعم السياحة الرياضية.

وأكد أن دبي تستضيف الحدث للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، الداعم الأول للرياضات الجوية، وأن سموه سوف يحدد مكان إقامة البطولة بصورة نهائية خلال الأيام المقبلة.

