300 مشارك في مونديال التزحلق على الماء بدبي

رضا سليم (دبي)
كشف اتحاد الرياضات الجوية تفاصيل النسخة التاسعة من بطولة العالم للقفز بالمظلات للتزحلق على الماء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الرياضات الجوية، برئاسة نصر حمودة النيادي مساء أمس الأول، في حضور يوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد ومدير البطولة، ومحمد يوسف رئيس اللجنة الفنية، وأكرم سالم رئيس لجنة العلاقات العامة والمراسم، وراشد محمد ممثل مجلس دبي، وذلك بمقر نادي سكاي دايف دبي بمنطقة مرغم، وتقام البطولة خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى أول ديسمبر المقلبين.
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وأكد أن دبي تستضيف الحدث للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، الداعم الأول للرياضات الجوية، وأن سموه سوف يحدد مكان إقامة البطولة بصورة نهائية خلال الأيام المقبلة.
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