عماد النمر (الشارقة)







تختتم مساء اليوم، النسخة الأولى من بطولة ريتش تارجت الرمضانية للمراحل السنية التي تقام تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي، وتحتضنها ملاعب المتنزه الوطني بالشارقة، وكانت مباريات أمس الأول، قد أسفرت عن فوز النوف على عجمان «أ» بثلاثة أهداف نظيفة في المجموعة الثانية، سجل أهداف اللقاء أحمد جاسم، خالد راشد، علي طاهر، ونال لاعب النوف مطر زعل جائزة أفضل لاعب في المباراة ونواف جمعة أفضل حارس، وضمن المجموعة الأولى فاز واسط على الياش بهدفين دون رد، أحرزهما راشد محمد علي، ومحمد أحمد عيد، ونال لاعب واسط محمد أحمد عيد جائزة أفضل لاعب، وعلي عبد الله الصفار جائزة أفضل حارس.



وفي آخر مباريات المجموعة الثانية، قلب البرشا تأخره بهدف إلى الفوز بالثلاثة على فريق أم سقيم، سجل أهداف البرشا، غيث خالد (هدفين)، ثاني محمد، بينما أحرز هدف أم سقيم يوسف إبراهيم، ونال سعود طارق جائزة أفضل لاعب، وسعيد جمال أفضل حارس مرمى، وفاز السيوح على عجمان «ب» بثلاثية دون مقابل في المجموعة الأولى، سجل الأهداف حمد أحمد، خالد محمد، وسيف يوسف، ونال الحارس يوسف يعقوب جائزة أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى. وبهذه النتائج يتصدر السيوح المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 12 نقطة، وجاء ثانياً فريق واسط ثانيا 9 نقاط، بينما احتل البرشا صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 12 نقطة، وحل النوف ثانيا برصيد 9 نقاط، وبذلك تأهلت الفرق الأربعة السيوح وواسط والبرشا والنوف إلى المربع الذهبي، حيث التقي مساء أمس، السيوح مع النوف والبرشا مع واسط، وستقام الليلة المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأبدى ضيف شرف البطولة نجم الشعب السابق الكابتن إبراهيم خليل إعجابه الشديد بالبطولة، وقال: «هي فكرة ممتازة أن تقام بطولة للمراحل السنية، تستقطب هذا العدد الكبير من اللاعبين والفرق، وبالطبع هي فرصة للاعبين في استثمار أوقاتهم واستمرارهم في اللعب من أجل المحافظة على لياقتهم، واكتساب المزيد من الخبرات بعيداً عن المنافسات الرسمية، وقد شاهدت عدداً من اللاعبين الموهوبين فعلاً أثناء المباريات، وسيكون لهم شأن كبير خلال السنوات المقبلة، وقد سعدت بوجود فرق تجمع لاعبي أندية الشارقة والشعب، والأهلي والشباب، وهذا يرسخ مفهوم التعاون، وهو تطبيق علمي لدمج الأندية، ولترسيخ هذا المفهوم لدى اللاعبين الصغار.