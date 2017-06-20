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شمل الأولمبياد الخاص

«دبي لأصحاب الهمم» يكرم المشاركين في ختام النشاط الرمضاني
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تاريخ النشر: الأربعاء 21 يونيو 2017

 دبي( الاتحاد)


 أقام نادي دبي لأصحاب الهمم احتفالية ختام النشاط الرمضاني التي شملت تكريم الفائزين بالمراكز الأولى الألعاب الرياضية والعاملين في مختلف الفعاليات الرياضية والثقافية والتوعوية المتنوعة التي نظمها خلال شهر رمضان الفضيل، من أجل أن يمارس أصحاب الهمم الأنشطة المختلفة بحسب طموحاتهم وقدراتهم، وتعزيز اندماجهم بالمجتمع، والاستفادة بقضاء الأوقات بأمور تعود عليهم بالفائدة البدنية والمعنوية والذهنية.   حضر احتفالية ختام النشاط الرمضاني ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي، أحمد حسن الحمادي وفوزية البلوشي من النادي.
 وتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات الرياضية للإعاقات الذهنية والحركية وأعضاء الأولمبياد الخاص خلال الاحتفالية، حيث جاء في المركز الأول لمسابقة البوتشيا فئة «بي سي 1»: عمر دريب فيما حصل محمد الشاعر على المركز الثاني، حمدة بالجافلة بالمركز الثالث، وفي فئة «بي سي 4»، حققت المركز الأول رئيسة الفلاسي، وبالمركز الثاني عائشة الشامسي، وبالمركز الثالث أحمد الجزيري.

 وفي مسابقة «كيرم» لإعاقة الحركية، جاء بالمركز الأول شبير أحمد وجاسم رمضان، وبالمركز الثاني حسين إبراهيم، وبالمركز الثالث رضا جلال، وفي مسابقة البوتشي للإعاقة الذهنية جاء بالمركز الأول فيصل المقبالي وعبد العزيز عبد الكريم، وبالمركز الثاني عبد الرحمن محمود وجعفر حسين، وبالمركز الثالث فيصل جاسم وعبد الله سعيد.
 وفي مسابقة كرة الطاولة، حقق المركز الأول محمد الماس وعيسى مسعد، وبالمركز الثاني مانع عبد الرحمن وعلاء الدين سامي، وبالمركز الثالث عثمان محمد وسلطان عيسى، وفي الريشة الطائرة، حقق المركز الأول جاسم رمضان، وبالمركز الثاني أمين عبد اللطيف، وثالثا حسين عبد الله.
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