بطولة الرماية المفتوحة تختتم اليوم

العين (الاتحاد)



تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، يختتم النادي مساء اليوم على ملاعبه البطولة الرمضانية المفتوحة للرماية 2017 التي كانت قد انطلقت منافساتها في الثاني من شهر رمضان الفضيل، واستمرت لأكثر من عشرين يوماً.



واشتمل برنامج البطولة على منافسات «التراب» لفئة المبتدئين والمسدس 9 ملم لفئتي الرجال والنساء، وتواصلت بشكل يومي من الساعة التاسعة والنصف مساءً وحتى الثانية من صباح اليوم التالي، وسيتم تكريم جميع الفائزين في البطولة مساء غدٍ الخميس.



وجاء تنظيم البطولة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الحكومي الداعم لهذا الحدث وبنك الاتحاد الوطني الراعي الذهبي وشركة كوكا كولا الراعي الداعم للبطولة.

وأسفرت نتائج المنافسات أمس الأول، عن احتلال الرامي ماجد البريكي المركز الأول في البندقية السكتون لفئة الرجال برصيد 211.1 نقطة، تلاه الرامي سعيد سالم العرياني في المركز الثاني، وله 210.9 نقطة، بينما جاء الرامي علي محمد العرياني في المرتبة الثالثة برصيد بلغ 210.7 نقطة. أما في البندقية السكتون للكبار فقد احتل الرامي عبد الله عبد الرحمن العرياني المركز الأول برصيد 207.2 نقطة، متقدماً على الرامي سلطان العرياني بفارق كبير، والذي جمع 198.4 نقطة ليحتل مركز الوصيف، تاركاً المركز الثالث للرامي سالم العرياني الذي حقق رصيداً قدره 194.3 نقطة.



وعلى صعيد بطولة المسدس عيار 9 ملم تصدر الرامي على مبارك عمر العمري المنافسة برصيد قدره 190 نقطة، شاركه الرامي سعيد المري، محققاً الرصيد نفسه، ليشاركه الصدارة، فيما ذهب المركز الثالث للرامي سيف محمد الشامسي، بعد أن وصل رصيده إلى 187 نقطة. كما حقق الرامي حمادي الكندي المركز الأول في بطولة الشوزن لفئة الكبار برصيد 71 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الرامي خالد سعيد الكعبي الذي احتل المركز الثاني وله 69 نقطة، فيما تساوى الراميان مروان علامة وعبد الله محمد بوهليبة في رصيد النقاط البالغ قدره 69 نقطة ليحتلا المركز الثالث مشترك.

وفي منافسات الناشئين، انفرد الرامي سيف مبارك العرياني، بالمركز الأول برصيد 42 نقطة، وجاء الرامي عبد الرحمن حميد الشامسي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بينما احتل الرامي نيكولاس جبور المركز الثالث وله 38 نقطة.



ومن جهة أخرى، شهدت ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف أيضاً بطولة نادي التراث الرمضانية لرماية البندقية الهوائية، والتي فاز بها الرامي عبد الرحمن عبد الله العرياني، برصيد 208.9 نقطة، تلاه الرامي خالد نهيل الكتبى الذي جمع 206.2 نقطة، ثم الرامي هادف حميد الشامسي الذي جاء ثالثاً، وله 204.1 نقطة.