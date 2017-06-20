توصية بتخصيص مادة دراسية لـ «زايد الخير»

الفجيرة (الاتحاد)







برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، اختتمت فعاليات منتدى الفجيرة الرمضاني في دورته الثالثة، الذي نظمته جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، تحت شعار «وطني مسؤوليّتي»، وبالشراكة مع جمعية الرياضيين وجمعية البدية للثقافة والفنون الشعبية ونادي الفجيرة العلمي، وخصلت الندوة إلى 9 توصيات أهمها وتكريس فكر زايد في المناهج التعليمية عبر الدعوة إلى تخصيص مادة دراسية «زايد الخير»، وإنشاء مراكز رياضية صغيرة في الأحياء السكنية، لجذب شريحة الشباب إليها.



واستعرضت الندوة الأخيرة «الشباب والرياضة نحو مستقبل أفضل» قطاع الرياضة والدعم الكبير الذي حظي به من المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث شهدت الرياضة الإماراتية طفرة هائلة لم تكن لتتحقق لولا متابعة القيادة الرشيدة واهتمامها بجيل الناشئين والشباب في مختلف الألعاب.

وأشار المشاركون في الندوة إلى أن القطاع الرياضي مر بمراحل عدة ما بين الازدهار في بداياتها وتراجعها في السنوات الأخيرة، مؤكدين أهمية الاستفادة من الإعلام الرياضي في نشر الوعي بين صفوف الشباب.

