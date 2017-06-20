الإبقاء على اللاعب الأجنبي مع تحديد سقف راتبه

علي معالي (دبي)

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الإبقاء على استعانة أنديتنا المحلية باللاعب الأجنبي بعدد لاعب واحد فقط ضمن المسابقات المحلية، باستثناء كأس الاتحاد للمواطنين، جاء ذلك في الاجتماع الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس في مقر الاتحاد بدبي، والذي ترأسه اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، وناقش المجلس العديد من الأمور المهمة التي تخص الموسم الجديد، حيث شرح د.منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد نظام البطولات في الموسم المقبل ومواعيدها وكل الأحداث الخاصة باللعبة.

وجاء قرار المجلس بالإبقاء على وجود اللاعب الأجنبي، على الرغم من قرار مجلس دبي الأخير بعدم استعانة أندية دبي بلاعب أجنبي، وأكد اللواء إسماعيل القرقاوي أن هناك قراراً جمعية عمومية سابق بضرورة وجود اللاعب الأجنبي بعدد لاعب واحد فقط، وبالتالي لا يحق لمجلس إدارة الاتحاد إلغاء وجوده، إلا بقرار للجمعية العمومية، مضيفاً بأن اللعبة استفادت من وجود الأجنبي، وبالتالي هناك مطلق الحرية لأنديتنا في الموسم الجديد بشأن الاستفادة من اللاعب الأجنبي من عدمه.

وقال القرقاوي: «هناك أندية من الدولة تشارك في بطولات خارجية، وهذا يتطلب وجود لاعب أجنبي محترف في صفوفها، وبالتالي فإن الاستفادة من اللاعب الأجنبي ليست فقط على المستوى المحلي، ومن غير المنطقي مثلاً أن تتعاقد أنديتنا مع لاعب أجنبي لفترة بطولة فقط، حيث يخلق هذا عدم الانسجام بين اللاعبين، وكذلك فإنه لا يمكن الحصول على لاعب قوي ومتميز لفترة أيام بسيطة في بطولة معينة».

وفيما يخص قرار الدمج الأخير بشأن الأهلي مع الشباب، والشارقة مع الشعب يرى اللواء القرقاوي أن ذلك سوف يخلق لنا فرقاً قوية للغاية يمكن الاستفادة من مشاركاتها في البطولة الخارجية والإقليمية والدولية.