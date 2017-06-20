«المحترفين» تعتمد أجندة الموسم الكروي 2017 - 2018

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة دوري المحترفين أجندة الموسم الجديد 2017 - 2018 في الاجتماع الدوري الثالث للمديرين التنفيذيين، الذي عقد مساء أمس الأول في مقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة وليد الحوسني المدير التنفيذي بالإنابة للجنة دوري المحترفين، وحضره ممثلو شركات كرة القدم للأندية المحترفة باستثناء كل من العين، دبي وعجمان، بالإضافة إلى فريق عمل لجنة دوري المحترفين من مختلف الإدارات.

افتتح الحوسني الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، وهنأ فيها الأندية على مجهوداتهم الكبيرة التي ساهمت في إنجاح الموسم المنصرم، وقال: «سنستعرض معاً اليوم مشاريع جوهرية ستحدث نقلة نوعية من الناحية التسويقية وزيادة مصادر الدخل، ونأمل أن تلقى دعم الأندية، فأساس نجاحها يعتمد بالدرجة الأولى على تضافر الجهود للوصول للنتائج المرجوة، فأهدافنا جميعا تصب نحو هدف واحد، ألا وهو تطوير كرة القدم الإماراتية والارتقاء بها».

واختتم الحوسني بالثناء على مجهودات الأندية في إنجاح المبادرات المجتمعية التي نظمتها اللجنة، تماشياً مع إعلان سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2017 عاماً للخير.

وقدم طه عزت، مدير إدارة المسابقات والعمليات شرحاً مفصلاً عن أجندة الموسم الرياضي 2017 - 2018، حيث تقرر أن ينطلق الموسم المقبل ببطولة كأس الخليج العربي في 8 و9 سبتمبر المقبل، باستثناء مباراة العين التي ستقام في 4 سبتمبر لارتباطه ببطولة دوري أبطال آسيا، فيما تقرر إقامة مباراة كأس السوبر بين الجزيرة بطل الدوري والوحدة بطل كأس رئيس الدولة في 15 سبتمبر، على أن ينطلق الدوري في 16‏‭ ‬من ‬الشهر ‬نفسه، ‬هذا ‬وسينتهي ‬الموسم ‬الكروي بتاريخ ‬29 ‬أبريل ‬2018‭ ‬؛ نظراً ‬لإقامة ‬كأس ‬العالم ‬روسيا ‬2018.