استدعاء رونالدو للتحقيق 31 يوليو

مدريد (أ ف ب)

استدعت النيابة العامة في إسبانيا نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو المتهم بالتهرب الضريبي، للاستماع إليه في 31 يوليو المقبل، حسب ما ذكر مصدر قضائي. وكانت النيابة العامة في مدريد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تقدمت ببلاغ ضد اللاعب، واتهمته «بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 2011 و2014، تنطوي على غش ضريبي» بمبلغ 14.7 مليون يورو (16.5 مليون دولار). واعتبرت النيابة العامة أن رونالدو «استفاد من كيان شركة أنشئت في 2010 لإخفاء العائدات التي يحصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور من أمام سلطات الضرائب».