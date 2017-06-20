تقرير: زيادة عدد الأثرياء الصينيين تسعة أضعاف خلال عقد

بكين (رويترز)
ارتفع عدد الأثرياء في الصين إلى قرابة تسعة أمثاله منذ عشر سنوات، إذ أدى النمو القوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى تكوين الثروات.
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وارتفعت القيمة الإجمالية لسوق الثروات الخاصة إلى 165 تريليون يوان في 2016 بارتفاع نسبته 21 بالمئة سنوياً بين عامي 2014 و2016. لكن من المتوقع أن ينخفض معدل نمو سوق الثروات الخاصة الصينية إلى 14 بالمئة في 2017 ليصل حجمها الإجمالي إلى 188 تريليون يوان.
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وأشار المسح إلى أن الأثرياء الصينيين يتركزون في المدن الرئيسة والمناطق الساحلية لكن هناك 20 ألفاً من الأثرياء في 22 إقليماً صينياً حالياً. وقال معظم المشاركين في المسح، إن أولوياتهم تشمل «الحفاظ على الثروة» و«توريث الثروة»، بخلاف ما كان عليه الحال في 2009 عندما قال نحو نصف الأثرياء، إن «تكوين الثروة» أو «جودة الحياة» من بين أهدافهم الرئيسة.