«الفلبينية» تشتري 7 طائرات بـ 325 مليون دولار

مانيلا (أ ف ب)







طلبت الخطوط الجوية الفلبينية شراء سبع طائرات من شركة بومباردييه الكندية في إطار سعيها لإعادة تعزيز موقعها في سوق النقل الجوي المتنامي، حسب ما أعلنت الشركة الفليبينية أمس.



وأعلنت الشركة الفلبينية أنها أتمّت صفقة شراء سبع طائرات كيو400 تربوبروب، بتكلفة 325 مليون دولار على لائحة الأسعار، في معرض باريس الجوي. وتسعى الشركة لزيادة حجم أسطولها الجوي البالغ 81 طائرة، والذي يخدم الجزر الأصغر في هذا البلد الأرخبيلي.

وقال بيان للشركة نقلاً عن رئيسها جيم باوتيستا الموجود في باريس: «اعتدنا أن نكون الناقل الجوي الوحيد في الفلبين. اعتدنا أن نكون الشركة المحلية المهيمنة» في قطاع النقل الجوي. ورغم زيادة ميزانية الشركة، فقد أصبحت شركة طيران «سيبو باسيفيك» أكبر ناقل جوي في الفلبين خلال السنوات الأخيرة.



وأضاف البيان نقلاً عن باوتيستا أن «إدارة خطوط طيران الفلبين تعتقد أنه يجب استعادة الحصة التي اعتدنا حيازتها في السوق». وتابع أن الطائرات السبع من طراز كيو400 البالغ عدد مقاعد كل منها 86 مقعداً والأنواع الأخرى من الطائرات الصغيرة الحجم ستساعد الشركة على استعادة حصتها في السوق.