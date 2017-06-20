%50 من العاملين الكوريين لا يدفعون ضرائب

سيؤول (د ب أ)







كشف تقرير أن نحو نصف العاملين في كوريا الجنوبية لا يدفعون ضريبة على الدخل، وذلك في ظل المناقشات الساخنة حاليا حول رفع الضرائب.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المعهد الكوري للتمويل العام، التابع للحكومة، أن هناك نحو 46.5% من بين 17 مليون شخص يحصلون على أجور، كان قد تم إعفاؤهم من دفع ضرائب على الدخل في عام 2015. وارتفعت النسبة من 32.2% في عام 2013، حيث غيرت الحكومة في عام 2014 البرامج الخاصة بها لاستقطاع الضرائب، ما أدى إلى إعطاء معدلات استقطاع أكبر للأشخاص من ذوي الدخل المنخفض، بحسب «يونهاب».