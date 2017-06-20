«بوينغ» تتلقى طلبية على 20 طائرة من طراز 737 ماكس 10



تاريخ النشر: الأربعاء 21 يونيو 2017 لوبورجيه (أ ف ب)



أعلنت شركة بوينغ للطيران أن مجموعة «أفياشن غروب» لتأجير الطائرات قامت بطلبية مؤكدة على 20 طائرة من طراز «37 ماكس 10» الجديدة بممر واحد بقيمة 2.5 مليارات دولارات، وفقاً للسعر المحدد في القائمة. وكانت الشركة العملاقة، ومقرها سياتل، كشفت يوم الاثنين عن الطراز الجديد من الطائرات الذي تسعى من خلاله إلى مواجهة المنافسة القوية التي تشكلها طائرة «ايه 321 نيو» التي تصنعها ايرباص. وتابعت «بوينغ» أن هناك 240 طلبية على الطائرة الجديدة تقدم بها عشرة زبائن، من بينهم «افياشن كابيتال» الأميركية.