النفط يستقر قرب أدنى مستوى في 7 أشهر

عواصم (وكالات)







استقرت أسواق النفط قرب أدنى مستوياتها في سبعة أشهر أمس، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على إشارات مستمرة على زيادة المعروض والتي تقوض محاولات «أوبك» ومنتجين آخرين لدعم الأسعار. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بواقع سنتين إلى 46.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش.



ويوم الاثنين انخفضت العقود الآجلة للخام 46 سنتا أو ما يعادل واحداً في المئة لتبلغ عند التسوية 46.91 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 29 نوفمبر الماضي، عشية اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجين آخرين على خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر اعتباراً من يناير 2017.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 44.17 دولار للبرميل. وتراجعت العقود 54 سنتاً أو ما يعادل 1.2 % في الجلسة السابقة لتبلغ عند التسوية 44.20 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 14 نوفمبر. وانتهي تداول عقد يوليو أمس وسيصبح أغسطس المقبل هو شهر أقرب استحقاق.

